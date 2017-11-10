Atatürk'ü Ege Efe ile anma

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu büyük önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe'de gözlerini kapadı, bütün dünya ağladı.

Osmanlı devleti çökmüş, Anadolu dört bir yandan emperyalist devletlerin işgali altına girmişti.

19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı ilk adım ile istiklal savaşını başlatan Mustafa Kemal Anadolu'yu 4 yıl süren büyük kurtuluş savaşları sonucunda 29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilan etti.

Özgürlüğümüzü kazandık.

Laik demokratik sosyal hukuk devletinin vatandaşları olarak 94 yıldır ülkemizde özgür yaşıyoruz.

Bu özgürlüğün bir fotoğrafını yaşadık ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez dama şükranla minnetle anmamıza neden oldu.

174 gündür Silivri'de haksız ve hukuksuz bir şekilde tutulan Gazeteci Gökmen Ulu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cezaevi aracından inen İzmirli meslektaşım Gökmen Ulu'yu oğlu Ege Efe öyle bir karşıladı ki gözyaşlarımı tutamadım.

Nazım Hikmet'in ünlü ressam Abidin Dino'ya, "Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin" demişti.

Türkiye'de özgürlüğün ve mutluluğun resmini Ege Efe babasına sarılıp yere düşürerek yaptı.

Büyük Atatürk hukukun üstünlüğünü şu sözleriyle dile getirmişti, "Adliyemizin güvendiğimiz yüksek gücüyledir ki, Cumhuriyet, yazgısı olan olgunlaşmayı izleyebilecek ve her türlü biçim ve kılıktaki saldırılara karşı yurttaşın haklarını ve ülkenin düzenini dokunulmaz tutacaktır."

Atatürk'ün Adliyemize yüklediği, "Cumhuriyet, yazgısı olan olgunlaşmayı izleyebilecek ve her türlü biçim ve kılıktaki saldırılara karşı yurttaşın haklarını ve ülkenin düzenini dokunulmaz tutacaktır" şeklindeki bu ulvi görevi aklıma getirdi Ege Efe.

Düşmanı Ege'den Efe'leri ile deniz döken Mustafa Kemal Atatürk'ü hayattan ayrılışının 79. Yılında meslektaşım gazeteci Gökmen Ulu'nun tutuksuz yargılanma kararı ne güzel denk geldi değil mi?

Mutluluğun resmini yaptı Türk halkına Ege Efe ve Gökmen...

Düşündüm, yazdığı bir ihbar yazısı ile Sözcü'ye, patronu Burak Akbay'a, muhabir Gökmen Ulu'ya iftira atan Fehmi Koru bu görüntüleri görünce acaba neler düşündü?

Düşündüm hazırladığı iddianame ile Sözcü'ye FETÖ'cü diye suçlama yönelten savcı, tutuklama kararı veren hakimler acaba neler düşündüler?

Savcılar, hakimler, iftiracı gazeteciler, iktidarda ya da muhalefette olan siyasetçiler Ege Efe'nin sevincinin, Gökmen'in evladına sarılışındaki mutluluğu görünce vicdanları sızladı mı?

Özgürlük Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türk halkına sağladığı en büyük nimettir.

79. ölüm yıldönümünde yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle, şükranla anıyor ve tüm benliğimle Atam izindeyiz, ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisiyiz diye haykırıyorum.