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"Avrupa'yı düşleyin"

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"Avrupa'yı düşleyin"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karabükspor maçı öncesi öğrencilerini, "Avrupa’yı düşleyerek maça çıkalım ve kazanalım. Hedefimiz belli... 90 dakika mücadele edip savaşmalıyız" diyerek motive etti.

Süper Lig’in ikinci yarısına çok iyi başlayan ve 4 maçta maçta 12 puan toplayan Trabzonspor, son 2 haftada düşüş yaşamış ve önce Alanya ardından da Konya’yla berabere kalmıştı...

Bu kayıpları Karabük karşısında telafi etmeyi planlayan Bordo-Mavililer’de teknik direktör Ersun Yanal, bu mücadele öncesi öğrencileriyle toplantı gerçekleştirdi...

Artık hedefi olan bir ekip haline geldiklerini ifade eden Yanal, “2017’de mağlubiyetimiz yok, sadece 2 gol yedik ve 14 puan topladık. Bunlar güzel gelişmeler ama Karabük’ü yenip Avrupa hedefine bir adım daha yaklaşmamız gerek. Ligin boyu kısalıyor ve artık puanları toplamak zorundayız. Bunu yapacak kalitemiz ve gücümüz var” diye konuştu.

"TARAFTARIN GÜCÜNÜ RAKİBE HİSSETTİRİN"
“Avrupa’yı düşleyerek maça çıkalım ve kazanalım” diyen Yanal, Karabük’ün iyi bir takım olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı:
“Karabük fizik gücüyle oynayan bir takım. Takım oyununu yerleştirdiler. Dolayısıyla zorlu bir maç olacak. Tribün desteğimizi arkamıza alırsak kazanacağımıza inanıyorum. 90 dakika mücadele edip savaşmalıyız. Taraftarın gücünü evimizde oynayacağımız her maçta rakibe hissettirmeliyiz.”

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SON KARAR MUSTAFA AKBAŞ
Medical Park Arena’daki 3. maçına çıkacak olan Trabzon’da stoperde belirsizlik yaşanıyor... Jan Durica’nın yokluğunda kimi oynatacağına karar veremeyen deneyimli hocanın Uğur Demirok’un yanında Mustafa Akbaş’a şans vereceği öğrenildi. Fakat Akbaş’ın geçen haftaki Konya maçında olduğu yine kötü performans göstermesi durumunda Yanal’ın Aytaç Kara’yı oyuna alacağı belirtildi.

(HT Spor)

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