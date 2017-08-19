Avucumuzu yaladık

Türkiye'de bugün en önemli sorun et fiyatlarıdır.

16 yıllık AKP iktidarında gıda fiyatlarında manipülasyon en fazla ette görülmüştür.

Her tarım bakanı yılda en az 5 kez et fiyatlarının yükselmesi ile ilgili açıklama yapmış. Bu konuda ünlü arama motoru Google'da yüzlerce değil binlerce sonuç var.

Arama sonucu var ama et fiyatlarına çare yok.

Fiyatlar görevdeki tüm bakanların çabalarına(?) ve açıklamalarına rağmen hiç düşmedi hep yükseldi.

Son olarak efsane belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak göreve geldi. Kendisi Şanlıurfalı ve hayvancılığın sorunlarını bilen biri.

Türkiye bir an umutlandı.

Zaten çiçeği burnunda bakan da et ve yaklaşan bayram nedeniyle kurbanlık fiyatları ile ilgili açıklama yaptı:

Bakan Fakıbaba, "Son zamanlarda; 'hayvan alımı serbest olacak, Avrupa'da şimdiden hayvan fiyatı arttı' denildiğini duyuyorum. Bunu söyleyen fırsatçılar beni tanımıyorlar. Ben öyle ters köşeye yatırırım ki hiç neye uğradıklarını şaşırırlar. Ben gerçek üreticinin, tüketicinin ve ticaret yapanın yanındayım. Fırsat kollayıp 'yarın nasılsa etin ve hayvanın fiyatı yükselecek' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Boş konuşmuyorum, fırsatçılara avuçlarını yalatacağım. Namuslu insanlar da dua edecek."

İşte bakanın tarihi sözleri.

Devletin koskoca bakanı kurbanlık ve et fiyatlarını kimsenin manipüle edemeyeceklerini ifade ediyor ve "avuçlarını yalayacaklar" diyor.

Avuçlarını yalayacaklar cümlesini et ve kurbanlık fiyatlarını manipüle edenler için söylüyor.

Bakanın göreve başlamasının üzerinden tam 1 ay geçti ve şu an Kurban Bayramı'na 12 gün var. Et fiyatları 16 yıldır aynı manipüle yöntemi ile yükseliyor. Yani hayvanlar kurbanlık olarak satıldığından kasaplar kesimlik hayvan bulamıyor.

Ya kurban fiyatları? Satıcılar daha yeni yeni piyasaya çıkmaya başladılar. Pazar tam anlamı ile bir hafta kalasıya kurulacak ama ilk haberler hiç iyi değil. Yaklaşık 12 kiloluk bir koçun fiyatı şimdiden 950 liradan satılıyor. Geçen yıl bu koçun fiyatı 750 lira civarıydı. Görüntü fiyatların düşmeyeceği yönünde.

Tavukçulara soruşturma var

Vatandaş et fiyatlarında düşüşü sağlayacak gelişmeler beklerken beyaz et üreticilerine Rekabet Kurumu'ndan inceleme başlatıldığı açıklandı. Yani ortak fiyat hareketi yaptıkları gerekçesiyle en büyük tavuk şirketlerine soruşturma açıldı.

Bu olumlu bir gelişme. Ancak insanın aklına hemen şu soru geliyor:

Aynı soruşturma neden kırmızı et üretici ve ithalatçılarına yapılmıyor?

Bir önceki Tarım Bakanı Faruk Çelik "et fiyatlarını 4-5 firma manipüle ediyor" demişti. Bakanın açıklamasından bu 4-5 şirketin varlığının hükümet tarafından bilindiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

O halde aynı Rekabet Kurumu neden et fiyatları ile oynayan bu 4-5 firmaya soruşturma açmıyor?

Hükümetin gücü sadece beyaz et üreticilerine mi yetiyor?

Yoksa piyasayı allak bullak eden bu 4-5 firmayı birileri koruyor mu?

Bir başka önemli soru, 16 yıllık AKP iktidarında neden özellikle hep gıda fiyatları yükseliyor? Bütün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde yükseliyor. Üstelik sürekli çare olarak gösterilen gümrük vergileri sıfırlanırken?

Yeni bakanın ne yapacağını bilemeyiz ama şu bir aylık dönem bize gösterdi ki, avucunu yalayan manipülatörler değil biz vatandaşlar olduk.