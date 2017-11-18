Ayder Yaylası'nda 1700 kaçak yapı yıkılacak

Ayder Yaylası'nda 1700 kaçak yapının yıkılmasıyla TOKİ bölgede kentsel dönüşüm başlatacak.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş TOKİ’nin inşaat faaliyetleri yapacağı doğa harikası Ayder Yaylası’ndaki 1700 kaçak yapının yıkılacağını yazdı. İşte Karakuş’un yazısının ilgili bölümü:

Hükümet yaylalardaki kötü görüntüyü ve kaçak yapılaşmayı önlemek için çalışmaları artırdı. Ayder Yaylası başta olmak üzere yaylalarda ilk etapta yaklaşık bin 700 kaçak yapı yıkılacak. Bu sayının daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakından takip ettiği için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar konuyla ilgili özel çalışıyor ve sık sık ortak toplantı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün memleketi Rize'de olacak. Yaylalardaki kötü görüntüye kızan Erdoğan'ın yapılan çalışmalarla ilgili son bilgileri de Karadeniz ziyaretinde alması bekleniyor. Erdoğan her Karadeniz gezisinde hemşerilerine bu konuyla ilgili sitem edip yapılaşmaya yönelik çağrı yapıyordu.