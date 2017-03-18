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Bahçeli, Erdoğan'ı aratmadı

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Bahçeli, Erdoğan'ı aratmadı
Elazığ'da konuşan Bahçeli, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi değerlendirdi. Bahçeli, "Hollanda yönetimi atlarını sürdü, itlerini saldı" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, Elazığ'da vatandaşlarla bir araya gelerek 'evet' propagandası yaptı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Hollanda yönetimi bu ülkede varlık mücadelesi sürdüren vatandaşlarımızın üstüne atlarını sürdü, itlerini saldı.Yürüyüşümüzün önüne taş koymak isteyenler 16 Nisan'da kaybedecektir. Hazmedemeyenler dağılacak 16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır. Türk milleti muhteşem iradesi ile geleceğini şekillendirecektir. Biliniz ki 16 Nisan'da sistem değişecek Avrupa'da ise tahtlar sallanıp rejim değişikliklerinin ilk kıvıcımı çakılacaktır. Hükümetler şaşkın ve şuursuz. Avrupa'nın demokratikleşmesi yakındır. 16 Nisan'dan sonra gündeme gelecektir. Hollanda seçimleri ırkçılara okkalı bir ders vermiştir. İnanıyorum ki yürüyüşümüze taş koymak isteyenler 16 Nisan'da kaybedecektir. 16 Nisan'da Türkiye kazanacaktır, Türk milleti onun bunun ağzına bakmayarak iradesiyle geleceği şekillendirecektir.

BU 'EVET'LER 'HAYIRCI' KAFİLEYİ TİR TİR TİTRECEKTİR

Bu evetler, daha anayasada ne yazdığını bilmeyen, zahmet edip de bir maddesini açıp okumamış CHP genel başkanının uykularını kaçıracaktır.

Bu evetler, hayırcı kafilenin içindeki FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C, Perinççek lobisi ve Türk düşmanlarını tir tir titretecektir.

Bu evetler, Avrupa'ya kapak, işgal planı yapanlara tokat olacak, alayını silindir gibi ezip geçecektir.

DÜŞMAN ÇANAKKALE'DE BÜYÜK BİR İMANLA DEF EDİLDİ

Bugünü anlamak için Çanakkale'ye, Çanakkale'yi yorumlamak için bugüne bakmak gerekmektedir.

Bu açıdan Çanakkale Zaferi, Türk milletini, yurt edindiği Anadolu'dan atmak üzere yola çıkmış Avrupalıların hüsran ve hezimetidir.

Aynısı 15 Temmuz'da yeniden yaşanmıştır.

Türkiye'yi dirilen Çanakkale ruhu yeniden kurtarmıştır.

Türklerin son direnme noktası Çanakkale'dir.

Çanakkale, dönemin küresel güçlerinin başlattığı büyük bir saldırının, yüksek bir imanla defi demektir. 15 Temmuz'da da benzeri görülmüştür.

Türk milletinin zaaf anını kollayanlar hiç boş durmamıştır.

Yarım kalmış işgal emellerini tamamlamaya çalışanlar ara vermemişlerdir.

Bu kez yöntemleri, kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçiler yetiştirme ve gayri milli zihniyetlerle eylem ve amaç birliği yapmaktır.

15 Temmuz ihanet ve melanetine bakınca bu konuda epey bir mesafe almış oldukları hepimizin malumudur.

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