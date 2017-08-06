"Bahçeli, iki mahalle ortasında kalmış, hangisine yerleşeceğine karar veremedi!"

AKP'li Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır' sözlerine tepkiler sürüyor. Fatih Altaylı, Bahçeli'ye de değinerek, Oğan'ın açıklamalarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde "Doğru söylemek suç mu?" başlıklı bir yazı yazdı.

Altaylı, "Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da beğenin beğenmeyin Erdoğan'dır" sözleriyle kamuoyunun büyük tepkisi çeken AKP'li Ayhan Oğan'a, gecikmeli de olsa cevap veren Bahçeli için "İki mahallenin ortasında hangi mahalleye yerleşeceğine tam olarak karar veremeyen Devlet Bahçeli ise sessizliğinin ardından dün öğleden sonra,“Bu devleti yıkacak daha anasından doğmamıştır” diyerek bildik üslubuyla konuya dahil oldu" ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı'nın o yazısından:



"TAM OLARAK KARAR VEREMEDİ"

AK Partili Ayhan Ogan’ın “Yeni bir devlet kuruyoruz” cümlesi 3 gündür tartışılıyor. Aslına bakarsanız “Tartışılıyor” lafı yanlış. Bölünmüş Türkiye’nin mahallelerinden birinden Ogan’a yönelik sert eleştiriler var. Diğer mahalle ise sessiz. İki mahallenin ortasında hangi mahalleye yerleşeceğine tam olarak karar veremeyen Devlet Bahçeli ise sessizliğinin ardından dün öğleden sonra,“Bu devleti yıkacak daha anasından doğmamıştır” diyerek bildik üslubuyla konuya dahil oldu.

"AK PARTİ, YENİ BİR TÜRKİYE KURMAK İSTİYOR"

Bizim mahalleden Ayhan Ogan’a dümdüz gidenlerin aksine ben Ogan’a hiç ama hiç kızmadım. Çünkü doğru söyleyene kızmak gibi bir âdetim yok. Ayhan Ogan, doğruları söylüyor. Katılırsınız katılmazsınız, kurdurursunuz kurdurmazsınız ama Ogan’ın dediği gibi “Yeni bir Türkiye” kurmak istiyor AK Parti. Ogan’ın bunu söylemesinden önce biz kendi aramızda bu konuyu tartışıyorduk, şimdi de tartışacağız.

"İKTİDARIN NİYETİ AÇIK, BUNU SAKLAMIYOR"

Ama iktidarın niyeti açık ve bunu söylemese de saklamıyor. Yeni bir devlet anlayışı geliştirmek istiyorlar, yeni bir devlet kurmak istiyorlar. Yeni Türkiye söylemi bunun dışa vurulmuş ifadesi. Daha muhafazakâr, daha dindar, çoğulcu değil çoğunlukçu, halka değil ama aydınlara karşı daha otoriter, kuvvetler birliğine dayalı yeni bir devlet. Aslına bakarsanız, biraz da dünya modasına uygun... Tabii “yeni” bir devlet kurmak için önce “eskisini” yıkmak gerek. Çünkü boş ya da boşaltılmış bir arazi lazım.

"YENİ BİR DEVLET KURMA AMACI VAR AMA KOLAY DEĞİL"

15 Temmuz darbe girişimi bu açıdan çok önem taşıyor. FETÖ’nün Türkiye’ye yaptığı en büyük kötülük olarak tarihe geçecek olan 15 Temmuz, yeni Türkiye’nin kuruluş günü olmaya aday. Peki 15 Temmuz’la temelleri iyiden iyiye sarsılan devletin yerine yenisini kurmak kolay mı? Açıkçası ben kolay olduğunu zannetmiyorum. Bir devleti kurmak için öncelikle bir ideoloji ve ilkeler lazım. Yerli veya ithal. Yeni Türkiye’nin kurucu bir ideolojisi var gibime gelmiyor. Ortaya koyulan tek fikir İslamcılık gibi görünüyor. Ama İslam bir “din”... Ve din üzerine ideoloji bina etmek kolay değil.Çünkü birbirinden o kadar farklı İslam anlayışları var ki, mevcut durumda bile farklı İslamcı ideolojiler birbirleriyle anlaşamıyorlar. Bu denli farklılaşmış malzemeden oluşturulacak bir temel üzerine sağlam bir bina inşa etmek mümkün değil. Edilse bile binanın sağlam ve güvenilir olması kabil görünmüyor. Yani Ayhan Ogan doğrusunu söylüyor. Yeni devlet kurma çabası var. Ama kolay değil...



