Özdağ: 'Yeni devlet kuruluyor' diyenlere İstiklal Savaşı'nı hatırlatırız!

Gaziantep Milletvekili Özdağ, "yeni devlet kuruluyor, lideri de Tayyip Erdoğan" sözleriyle gündeme gelen AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'a çok sert tepki gösterdi.

CNN Türk’te katıldığı bir canlı yayın programında “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” diyen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

AKP'li Oğan'a bir tepki de Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz'da Türk milleti, TSK ve Gazi Meclis'in çabalarıyla kurtulduğunu ve yeni 'yeni devlet kuruyoruz' diyenlere Türk milletinin Cumhuriyeti zaten İstiklal Harbi'nde kurduğunu hatırlatacaklarını söyledi.

İşte Özdağ'ın açıklaması:

"Türk Milletii devletini İstiklal harbinin neticesinde 26 -30 Ağustos arasında zafer süngüsünün üstünde kurmuştur. 15 Temmuz alçak FETÖ darbesinin şartları AKP-FETÖ ortak kumpaslarının neticesinde oluşturulmuştur. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin yüksek haysiyet sahibi ve askerlik yeminine sadık olan evlatlarıi subay ve astsubayları er ve erbaşlar FETÖ'cü darbeyi TBMM'nin gösterdiği direniş ve aziz milletimizin desteği ile tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür.

Gazi meclisi, TSK ve Türk halkı, 15 Temmuz gecesi İstiklal harbi sonunda kurulan aziz cumhuriyetimizin FETÖ'cü çete tarafından yıkılmamasının mücadelesini vermişdir. Şimdi bir siyasi meczup “yeni devlet kuruyoruz..” derse ona, devleti Türk milletinin istiklal harbinde zaten kurduğunu hatırlatırız. Büyük Türk Milleti'nin İstiklal harbi ile kurduğu aziz cumhuriyetimizi yıkıp, yerine bir parti devleti kurma girişimlerine İstiklal harbine sahip çıkan aziz miletimizden gereken cevabı en ağır şekilde alacaklardır...”