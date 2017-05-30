Bahçeli, Suudilere ve NATO'ya yüklendi

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılan 110 milyar dolarlık silah anlaşmasını eleştirdi.

Artan eşitsizlikler alarm zili çalmaktadır. İnsan onurunun çiğnenmesi, insani kazanımlarım çürümeye bırakılması, karamsar bekleyişleri tırmandırmaktadır. Gerilimler insanlığı adeta darboğazlara sürüklemektedir. Sorunlar ağırlaşmakta, içinden çıkılmaz hale gelmektedir. Paylaşmanın erdemi konuşulur ancak komşunun aç yatıp kalkması dikkati çekmez. Gıybetin kötülüğü konuşulur ama onu bunu çekiştirmekten kimse çekinmez. İyi olmanın, temiz olmanın değeri sözde kalır, düzeyde kalamaz. Herkesin göründüğü gibi olmaya veya olduğu gibi görünmeye ihtiyacı vardır. Tutarlı olmak budur. Ahlaklı olmak da bunu gerektirecektir.

“İSLAM DÜNYASI NASIL BU HALE GELDİ?”

İslam aleminin üzerindeki ölü toprağını atması kaçınılmazdır. İslam dünyasının büyük bir kısmı yoksullukla savaşırken küçük bir kaymak tabaka kaynakları açgözlülükle sömürmektedir. Ne olmuştur da İslam dünyası birbirine düşmüş ve terörizm etrafımızı kuşatmıştır? Var olan vicdansızlık ve tahammülsüzlük neye yorulmalı, nasıl yorumlanmalı?

ABD-SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMASINA ELEŞTİRİ

Riyad yönetiminin ABD ile kılıç dansı eşliğinde 110 milyar dolarlık silah anlaşması hangi mantık sonucudur. ABD Başkanı'nın "Benim için rejimler önemlidir" sözünün adresi neresidir. Petrol kuyularından dolar çıktı ama insanlık o kuyulara gömüldü. Yerin altı, yerin üstüne çıkarıldı, yerin üstü de yerin altına sokuldu. En kötüsü de İslam'ı kullanan, yüce dinimizi emellerine alet etmeye kalkan terörün varlığıdır. İslami terörden bahsetmek uydurmadır.

"NATO'NUN IŞİD'LE MÜCADELEYE KATILACAK OLMASI KUŞKU VE KAYGILARIMIZI ARTTIRMAKTADIR"

"Terör örgütleri karşısında tarafsız kalmak diye bir şey yoktur. Teröre net tavır alamayan, mazeret üreten ülkeler bilsin ki; Zulme ortak olan potansiyel düşmanlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nde aklımızın yatmadığı bazı kararlar alınmıştır. NATO'nun IŞİD'le mücadeleye katılacak olması en önemlisidir. Bu seçenek ilk bakışta oldukça olumlu değerlendirilecektir ancak NATO'nun yalnızca IŞİD'e odaklanması ayrıca, istihbarat toplanması veya paylaşılması ile askeri faaliyetlerinin sınırlı kalacak olması kuşku ve kaygılarımızı artırmaktadır. Gündemde PKK-PYD-YPG yoktur. ABD tüm itirazlara rağmen PKK/YPG'ye silah vermektedir. Bu çerçevede 15 ve 20 Mayıs'ta silah ve mühimmat sevkiyatı ortadadır. 65 yıllık bir ortaklık hukukunu yok saymak kesinlikle küstahlıktır. NATO bu kadar ucuz mudur? Üye olmamızın hiç mi hatırı yoktur? Ne demek NATO ile PKK-PYD-YPG'nin aynı çizgide olması! Bu ne menem bir çarpıtlıktır. NATO bugüne kadar herhangi bir yaramıza merhem olmuş değildir. Bilhassa darbeler tarihi incelendiğinde henüz aydınlanmamış çok sayıda iddia ve itham NATO'yu direkt kapsamına almıştır."

"PAPATYA TOPLAYIP FAL AÇAN CİCİ ÇOCUKLAR DEĞİL, CANİDİR, HAİNDİR"

"Terör örgütleri ile NATO'nun ne işi vardır? Bu ayıp değil midir? ABD nereye varmayı planlamaktadır? Bu insan azmanları, insanlık katilleri nasıl görülmektedir? Papatya toplayıp fal açan cici çocuklar değil, basbaya canidir, bal gibi haindir. Tartışmasız, şerefsizdir. insanlığa kastetmiş düşmanlardır. Bunun ötesi yoktur. Bundan başka söylenecek söz de yoktur.

"Bu sineye çekilecek bir hussu değildir. Batı başkentlerinde bir kişi öldürülürse bu bir cinayet addedilirken Doğu'da öldürülenlere mesele olarak bakılması tutarsızlıktır. İtalya'nın Sicilya Adası'nda bir araya gelen G7 liderleri terörle mücadelede anlaşmaya varmıştır. Bu konuda gerçekler kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Huzurlarınızda şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

"Sizde oyun bitmezse bizde de kahraman nesil tükenmez. Sizde nefret ve kin azalmazsa bizde de işgal niyetleri tepeleyecek soylu yiğit neferler eksilmez. Tıpkı mehterandaki kuvvet gib, fethe çıkmış iman kaleleri gibi birlikte davranıp alayınızı birlikte karşılar hakettiğiniz cevabı veririz. Kaçtığınız yere kadar kovalar inlerinizde kovalarız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bayrak inmez, ezan dinmez Türk milleti asla düşmez.

İSTANBUL'UN FETHİ

"İstanbul bir şehirden daha fazlasıdır. Muhteşem bir fetih ruhunun eseri, Fatih'in hediyesidir. İstanbul'un fethi ile hak nail, haram zail olmuştur. İnsanlığın kader haritası değişmiştir. Çağların kilidi kırılmış birisi açılırken birisi perdeyi indirmiştir. Fatih Sultan Mehmet sabrı ile, emsalsiz misyonuyla İstanbul'u Türkleştirmiştir. İstanbul 564 yıl önce alınmışsa bu herşeyden önce ülkülerine teslim olmuş, stratejik bakabilen elleri öpülesi ecdadımızın kazancıdır. Fetih için önce fazilet, önce ülkücü olmak lazım."

BEŞİKTAŞ'I KUTLADI, ÇARŞI'YA ÖZEL TEBRİK

Zannediyorum hiçbiriniz şampiyon Beşiktaş'tan bahsetmeden konuşmama son vereceğimi düşünmedin,iz. Beşiktaşlı olarak şampiyonluktan sevinç duydum. Bu durum şahsım adına anlamlı ve memnuniyet vericidir. Futbolcuları, teknik heyeti ve takımlaırnı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı; özellikle de Çarşı'yı içtenlikle tebrik ediyorum. Başkan Fikret Orman'ı kutluyorum. Sözlerimi taraftarımızın bir sözüyle noktalıyorum: Asıl olan hayattır, hayat da Belşiktaş'tır..."