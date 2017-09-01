Bahçeli: "Tokadı yediği zaman anlar"

Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan referandumla ilgili "Barzani inatçı bir üslup kullanıyor. İngiliz'i tanır, Amerika'yı tanır, Türk'ü tanımaz. Yarın nasıl bir tokat yiyeceğini de tokatı yedikten sonra anlar ama iş işten geçmiş olur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle partilerinin eski genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarını ziyaret etti.

Burada kendisini bekleyen partililere elini öptürüp bayramlaşan Bahçeli, okunan Kur’an-ı Kerim sonrası edilen duaya eşlik etti. Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, bakır ibrikle mezara su döktü.

“BARZANİ TÜRK'Ü TANIMAZ”

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ’25 Eylül’de Irak’ın kuzeyinde bir referandum söz konusu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz’ şeklinde yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi: “Referandum yanlış bir tavır olabilir. Barzani inatçı bir uslüp kullanıyor. Amerika Birleşik Devleleti’nden büyük destek aldığı anlayışı ile cesaretli olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Ama Barzani İngiliz’i tanır, Amerika’yı tanır, Türk’ü tanımaz. Türk Devletini bilmez. Yarın nasıl bir tokat yiyeceğini de tokadı yedikten sonra anlar ama iş işten geçmiş olur.”

"TELAFER TAMAMEN TEMİZLENDİ"

Bahçeli, Kerkük İl Meclisi’nin referandumu katılma kararı olduğunun hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: “Onu bizim Türkmenlerle orada yaşayan Araplar kabul etmemektedir. Kerkük Türk'tür, Türk kalacak diye eskiden beri söylemlerimiz vardır. 80 milyon olarak Kerkük’te yaşayan soydaşlarımızın yanındayız.

Telafer bugün tamamen Türklerin yaşadığı bir bölge olarak DEAŞ’tan kurtarılmıştır. Orada Türkiye artık elinden gelen desteği vermek suretiyle Telafer’in yeniden imarını sağlamalı ve Türkmenlerin sağa sola dağılmış hallerini gidererek, orada tekrar kurulmalarını gerçekleştirmelidir.”