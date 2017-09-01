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Barzani: 'Hayır' çıkarsa istifa ederim

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Barzani: 'Hayır' çıkarsa istifa ederim
Peşmerge başı Barzani referandumdan ve Kerkük’ten vazgeçmeyeceklerini tekrarladı. “İnşallah gelecek bayram bağımsızlık bayramı olur” diyen Barzani, referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde istifa edeceğini de söyledi.

Peşmerge Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararına tepkiler sürerken Kerkük'ün de referanduma dahil edilmesi tartışmalar şiddetlendi.

Kerkük'te yaşayan Türkmen ve Arap grupları, kararın iptal edilmesine yönelik merkezi yönetime başvururken, Irak yönetimi ve İran'dan açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi'nin bağımsızlık referandumuna katılma kararını, 'tehlikeli ve kışkırtıcı' bir eylem olarak değerlendirdi.

Milliyet'in haberine göre Barzani, "Referandum kararı tarihi bir karardır. Bağımsızlık uğrunda gerekiyorsa her türlü bedeli ödemeye hazır olmalıyız" derken, Suudi gazetesi Şark'ul Avsat'a verdiği röportajda ise "Biz referandumu halkın oyuna sunuyoruz, ben halkıma karşı olan görevimi yerine getirmek istedim, olur da Kürdistan halkı referandum için ‘Hayır' derse görevimden istifa ederim çünkü artık çalışmam için bir sebep kalmaz" dedi.

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