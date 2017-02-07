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Bahçeli'nin bu sözleri paylaşım rekorları kırıyor

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Bahçeli'nin bu sözleri paylaşım rekorları kırıyor
Bahçeli'nin Erdoğan hakkında söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

MHP grup toplantısında "Erdoğan ile Perinçek arasında bir seçim yapmak gerekirse Erdoğan'ı tercih ederiz" diyen Devlet Bahçeli'nin, seçim mitinglerinde Erdoğan hakkında söylediği sözler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Bahçeli'nin,"Her gün bize sövüyor, her gün yalan söylüyor. Peki kimdir bu gafil? Kendisine Cumhurbaşkanı diyen Erdoğan; be hey densiz, be hey kanun tanımaz, ahlak bilmez! Sen Cumhurbaşkanısın, sen devletin başısın! Ne geziyorsun meydanlarda? Bizimle ne uğraşıyorsun? Biz zalim Esad'a çok şükür 'kardeşim' demedik, ailecek tatile çıkmadık. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Kandil'in tavizsiz havarisi, Ermeni hısmı, Türklüğün yaşayan düşmanısın!" ifadeleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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