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Bakan Canikli, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

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Bakan Canikli, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi
Milli Savunma Bakanı Canikli, S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleşeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de yaptığı konuşmada S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleşeceğini söyledi. Canikli, "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek." dedi.

Canikli ayrıca, Suriye'deki PKK varlığına ilişkin olarak; "PKK/YPG'nin olduğu her yer tehdittir. Uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanırız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, NATO tatbikatındaki skandalın kesinlikle cevapsız bırakılmayacağını söyledi.

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