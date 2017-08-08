Bakan Kaya: "Kadınları korumak için müftülere nikah yetkisi veriyoruz!"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, müftülere nikah yetkisi verilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Kaya, "Önceliğimiz her zaman kadınlarımızın haklarını korumak" dedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Bakan Kaya, son günlerde kamuoyunda tartışılan "İl ve İlçe Müftülüklerine nikah kıyma yetkisi verilmesi" konusunda açıklamalar yaptı. "Her zaman önceliğimiz kadınlarımızın haklarını korumak" diyen Bakan Kaya, düzenlemenin resmi nikah şartlarını değiştirmediğini ve kadınların yararına sonuçlar doğuracağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu düzenleme, resmi nikah kıydırırken belli yaş zorunluluğu olduğu için erken yaşta evliklerin önüne geçme noktasında önem taşıyor. Ayrıca resmi nikah kıyılmadan, kadınlarımızın hakları resmi nikahla güvence altına alınmadan gerçekleştirilen evliliklere de engel olacak bir düzenleme. Ülkemizde sadece dini nikahla gerçekleştirilen evlilikler var ve bu evliliklerde kadınlarımız mağdur olabiliyor. Bu gibi evliliklerde, resmi nikahları olmadığı için kadınlarımız hiçbir hak iddia edemiyor. Resmi nikah, kadınlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haklarının korunması için gerekli. Gerçekleştirilecek bu düzenlemeyle isteyen çiftlerimiz il ve ilçe müftülüklerinde nikahlarını kıydırabilecek. İsteyen de bugüne kadar olduğu gibi belediyelerde kıydıracak. Ve kıyılan bu nikah, resmi nikah olacak."



Nikah kıyılması için gereken şartlarda herhangi bir değişikliğin düzenlemede yer almadığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Bizim bu düzenlemeyi desteklerken tek derdimiz ve önceliğimiz kadınlarımızın korunması. Bu düzenleme, çiftlerimizi resmi nikaha yönlendirecek ve kadınlarımızın mağduriyetlerini önleyecek. Nikah şartlarında kesinlikle bir değişiklik yapılmıyor. Sadece insanlarımıza bir seçenek sunulmuş oluyor bu düzenlemeyle. İsteyen müftülüklerde, isteyen nikah dairesinde kıydırsın nikahını diyoruz. Bugün, evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahları, resmi araştırmalar yapılarak; evlenebilme şartlarını tam olarak yerine getirdikleri, evlenmelerinde bir engel olmadığı tespit edildikten sonra şahitler huzurunda nasıl kıyılıyorsa, bundan sonra da aynı şekilde, aynı kurallar içerisinde kıyılmaya devam edecek."

"DEVLETİMİZE, KURUMLARINA, MEMURLARINA GÜVENMEMİZ LAZIM"

Müftülerin de devlet memuru olduğunu hatırlatan Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimize, kurumlarına, memurlarına güvenmemiz lazım. Belediye başkanının kıydığı nikah, talep gelmesi halinde aynı şartlar ve yükümlülükler dikkate alınarak müftülüklerde de kıyılabilecek. Nikahı kim kıyarsa kıysın, yaşı tutmayan ya da diğer tüm gerekli şartları taşımayan çiftlerin nikahı kıyılamaz.''