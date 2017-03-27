Bakan Soylu: Safitürk'ü öldüren hain elimizde

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhammed Fatih Safitürk cinayetinin planlayıcısının yakalandığını duyurdu. Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Muhammet Fatih Safitürk Sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık. Elimizde... Sağolun arkadaşlar" dedi.

Mardin'in Derik İlçesi'nde 10 Kasım 2016 tarihinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra şehit olmuştu.