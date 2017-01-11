Bakan'dan açık oya çarpıcı açıklama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anayasa değişiklik teklifine ilişkin oylamada, açık oy kullandığına yönelik iddialar hakkında "Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var? Evet, 'evet' oyu veriyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, Ankara'daki The Green Park Hotel'de yapılan 2016 yılı değerlendirme toplantısında, sağlık muhabirleriyle bir araya geldi.

Toplantıda açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Bakan Akdağ'a TBMM Genel Kurulu'ndaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde ilk akşam yaşanan 'açık oy' krizi soruldu.

Bazı CHP'li milletvekillerinin kendisine yönelik açık oy kullandığını iddia ederek, suç işlediğine dair ithamları sorulan Bakan Akdağ, Anayasa değişikliğine ilişkin oylamada 'evet' oyu kullanmasının gizlenecek bir şey olmadığını belirterek: "Bu ülkede hukuk var. Eğer ben yanlış bir şey yapmışsam bir suç işlemişsem, onlar suç diyorlar, sen misin savcı ya da hakim kardeşim? Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi var. Bu oylamalar Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyor. Ayrıca biz 316 milletvekiliyle AK Partililer olarak zaten bu teklifi veren kişileriz. Oyumuzu kırk defa açık etmişiz. Gizlenecek bir şey mi var? Evet, 'evet' oyu veriyorum. Anayasa, şu imkanı veriyor. Oyunu sıkı sıkıya gizlemek isteyen kişiye, 'Bunu gizleyebilirsin' imkanı veriyor. Ben açık ediyorum zaten. Orada açık etsem ne fark eder, orada da etmiyoruz da. İmza vermişim. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Evet, 18 maddenin 18'ine de ben 'evet' oyu vereceğim." dedi.

AÇIK OY İPTAL SEBEBİ

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, ‘’Anayasa değişiklik teklifinin oylamaları sırasında AKP milletvekillerinin açık oy kullanmaları, iptal nedenidir’’ dedi.

Anayasa ve iç tüzükte gizli oylama hükmünün bulunduğunu hatırlatan Özden, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AKP iktidarının, hukuk devletini ve demokrasiyi sözde bırakacak Anayasa değişikliği çabaları, siyasal bir kaosun habercisi nitelikli aykırılıklarla sürmektedir. Anayasa gereği, Anayasa Mahkemesi’nin yalnız biçim yönünden inceleyip denetleyeceği Anayasa değişikliğine ilişkin sınırlamaya güvenip, açık oy kullanılarak gizli oy koşulu çiğnenmekle, oylamanın geçersizliği kesin biçimde ortaya çıkmıştır. Açık oy, oylamanın koşulu ve niteliği yönünden başka bir duruma gerek bırakmaksızın oylamayı geçersiz kılar. Ayrıca OHAL döneminde halkoylaması demokrasinin doğasına da aykırıdır''