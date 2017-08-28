Barcelona, Arda'yı gözden çıkardı

Avrupa’da transfer döneminin bitimine 3 gün kala bir takım devreye girmezse, milli yıldız Arda Turan Galatasaray'a dönecek.

Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan'a kavuşmak için gün sayıyor. Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'de biteceği için milli yıldızı Barcelona'dan koparmak isteyen takımların 72 saat içerisinde somut bir adım atmaları gerekiyor. Bu sürede Barcelona'ya uygun bir teklif gelmezse, Arda Turan'a sarı-kırmızılı formanın yolu açılacak. Bayram tatili nedeniyle Türkiye'de transfer döneminin 8 Eylül'e kadar uzatılmasını fırsat bilen Cimbom beklemede. Arda'yı Galatasaray'a döndürecek süreç ise milli futbolcunun geçen sezondan itibaren yaptıklarıyla başladı.

Referandum sürecinde tercihini ‘Evet' olarak açıklayan tecrübeli oyuncu, futbola siyaset karıştırdığı gerekçesiyle Katalan kulübünün tepkisini çekti. Ardından Arda'nın tatil yaparken çekilmiş, kilolu halini gösteren fotoğrafları, İspanyol medyasına düştü. Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması, yıldız oyuncu için sonun başlangıcı oldu. Çin'dekiler dahil kulüpler ‘sorunlu' futbolcu istemediği için yıldız oyuncu ortada kaldı ve Dembele'nin de transferinin ardından forma şansı kalmayan Arda'ya kapılarını açan, Galatasaray oldu.

Arda Turan, 12 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitmişti. Katalan kulübünün, milli yıldıza yıllık net 3.4 milyon Euro maaş verdiği biliniyor.