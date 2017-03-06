Barzani ve "soyu sopu" Türk düşmanı!

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki kargaşadan da yararlanarak sözüm ona "bağımsız bir Kürt devleti" kurmayı hayal eden Mesud Barzani'nin aslında en fazla Türkiye'nin başına "sorun" olduğu öteden beri "endişe" doğuruyor.

Zira Barzani, azılı Türk düşmanı olan sülalesinin, özellikle babası Molla Mustafa Barzani'nin izini sürüyor.

Barzani sülalesinin, Osmanlı İmparatorluğu'na bir asır önce başlayan ihanetlerini aslında bir bir hatırlatmak icap ediyor;

Dede Sait Barzani Osmanlı İmparatorluğu'na karşı en çok ayaklanan yerel aşiret reisiydi.

Sait Barzani'nin oğlu şeyh Muhammet Barzani'nin 1903'te ölümünden sonra yerine oğlu 2. Abdülselam geçiyor ve dağlara kaçıyordu. 1909 yılında iktidara gelen İttihat ve Terakki yönetiminin çıkardığı afla hapisten kurtuluyordu.

Ne var ki, 1912'lerde Abdülselam Barzani yeniden isyan hareketlerine girişiyordu.

1913'te çıkartılan tutuklama emri üzerine tekrar dağlara kaçıyordu.

Kaçak yaşadığı yıllarda İran'daki Kürt liderleri ve Rus generalleri ile görüşmeler yaparak Osmanlıyı arkadan vurmak için halkı kışkırtıp, isyanlar çıkarıyordu. 14 Aralık 1914'te Musul'da yakalanıyor ve sorgulanıp üç arkadaşı ile birlikte idam ediliyordu.

Daha sonraları aşiretler arası çatışmalar, kaçakçılık, yol kesmeler, adam kaçırmalar gibi her türlü "kötü" olayların baş aktörü Molla Mustafa Barzani oluyor, zaman zaman uzun süre ortadan kayboluşu, Moskova'da olduğuna dair bilgiler, hastalık haberleri ile noktalanıyordu.

Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra, Molla Mustafa'nın ABD'de "tedavi" olduğunu öğrenenler pek şaşmıyordu. Çünkü Molla Barzani, kılıktan kılığa giriyor, menfaatten menfaate koşuyor, kucaktan kucağa oturuyordu.

Genelkurmay'ın arşivlerinde Molla Mustafa Barzani'nin Rusların desteğiyle Ermeni çetelerini Türklere karşı kışkırttığı bile yer alıyor.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) arşivlerinde, Molla Mustafa Barzani'nin, sözde Ermeni soykırımının yaşandığı söylendiği tarihlerde, Ermenilerle birlikte Türklere saldırırken Barzani Aşireti'nden önemli destek aldığı belirtiliyor.

Mustafa Barzani'nin Türklere yaptığı ihanetlerin ortaya çıkmasının ardından İran'a kaçtığı unutulmuyor.

Barzani aşiretiyle ilgili "iğrenç" gerçekler Rusya Devlet Arşivi'nde de saklanıyor. Baba Barzani'nin diğer Kürt aşiretlerini de katlettiği söyleniyor.

Molla Barzani, kanlı ve uzun ayaklanmadan sonra Sovyetler Birliği'nin desteğiyle İran topraklarında kurulan, Mehabat Kürt Cumhuriyeti lideri yapılmıştı. Ne garip tesadüftür ki, oğul Mesud bu "kukla" cumhuriyetin Irak ve İran tarafından yıkıldığı 16 Ağustos 1946'da doğmuştu. İhanetin bedelini ödemeye başlayan Barzani, Sovyetler Birliği'ne "sığınarak" canını yine kurtarıyordu. Sürgündeki Molla Barzani 1958'de Irak'a dönüyordu. İlk kez gördüğü oğlu Mesud 12 yaşına basıyordu.

Molla Barzani 3 yıl sonra Irak yönetimine karşı yine ayaklanıyordu, Molla Mustafa Barzani kendisinin yerine küçük oğlu İdris Barzani'yi seçiyordu.

Açıkçası Mesud Barzani'ye pek güvenmiyordu. Molla Barzani 1975'te bu kez yerleştiği ABD'de 4 yıl sonra kanserden ölünce, yerine daha önceden planladığı gibi İdris Barzani geçiyordu. Ancak, İdris Barzani de babası gibi kanserden can verirken Mesud Barzani, hem aşiretin hem de Kürt Demokrat Partisi'nin lideri oluyordu.

"Halef" seçmediği için babasına bile kinlenen Mesud Barzani, kısa zamanda tıynetini, Molla Mustafa Barzani'nin fotoğraf, heykel ve büstlerini hiçbir yere koydurmayarak gösteriyordu. Hatta, Duhok'taki heykelini dikildiği yerden kaldırtıyordu.

Gerçekten, Mesud Barzani'nin, bir ayağı Irak'ta, diğer ayağı Türkiye'de, üçüncü ayağı Suriye'de ve dördüncü ayağı da İran'da "Truva Atı" konumunda olduğu da bir türlü fark edilemiyor.

İşte, ABD ve İsrail'in desteklediği böylesine tehlikeli bir Barzani'ye dikkat gerekiyor!