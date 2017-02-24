Barzani yine haddini aştı

Peşmergebaşı Barzani, 'Kürdistan' için referandum yapacaklarını ve HDP'li vekillerin serbest kalması gerektiğini söyledi.

PKK'nın yayın organı dihaber’de yer alan habere göre, Barzani, "Iraklı Kürtlerin bağımsızlıktan yana olduğu, ancak İran ve Türkiye'nin buna karşı olduğuna" dair bir soruya şu yanıtı verdi:

"Referandum bizim doğal hakkımızdır. Bu konu, Bağdat’la aramızdaki bir iç meseledir. İran ve Türkiye’yle hiçbir ilgisi yoktur. Bir ulusun kendi geleceğine karar vermek istemesinin, demokrasi ve insan haklarına aykırı hiçbir yanı yoktur. Bu referandumu yapmak için hiç kimsenin izin ve müdahalesine ihtiyacımız da yoktur."

HDP'Lİ VEKİLLER SERBEST BIRAKILMALI

Barzani, 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP’li vekiller ve Demirtaş ile ilgili de konuştu.

Barzani, "Erdoğan güçlü bir duruş sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barış süreciyle birleştirmeye çalışan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef Türkiye’de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin serbest kalması gerekir" dedi.