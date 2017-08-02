Başakşehir bir üst tura yükseldi!

Başakşehir seyircisinin önünde tarihi bir zafere imza attı. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Club Brugge’ü konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 3-3'ün rövanşında Club Brugge'ü konuk eden Medipol Başakşehir, seyircisinin önünde tarihi bir zafere imza attı.

Belçika temsilcisini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Temsilcimiz 7'de Gael Clichy'nin muhteşem ortasında Emmanuel Adebayor'un uçan kafasıyla öne geçerken 34'te Edin Visca, Adebayor'un asistinde şık ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Club Brugge ile karşılaşan Medipol Başakşehir, 7. dakikada Premier Lig esintileri sunan bir gol kazandı.

Oyunuyla beğeni toplayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri daha önce defalarca karşılaştığımız Club Brugge'ü mağlup etmeyi başaran ilk Türk takımı olurken play-off'a yükselerek Devler Ligi'nden elense dahi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etmeyi garantiledi. Daha önce bugüne kadar toplamda sadece 8 Avrupa maçına çıkan Medipol Başakşehir, bu sezon en az 8 maça daha çıkacak ve tarihine yeni bir sayfa daha ekleyecek.

Karşılaşmada Başakşehir, tribünleri doldurmayı başardı. Seyirciler arasında diğer takımların taraftarlarının da yer aldığı görüldü.