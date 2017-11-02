Başakşehir zora soktu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, Hoffenheim'ı konuk etti. Taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Visca'nın 90+3'te skoru eşitleyen golü, temsilcimizin küçük de olsa bir ihtimale tutunması anlamına geldi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, konuğu Bundesliga ekibi Hoffenheim’la 1-1 berabere kaldı. Bir puanla grubunda son sırada yer alan temsilcimiz puanını 2’ye yükseltirken Üç puanı bulunan Alman temsilcisi ise puanını 4’e yükseltti.

Grubunda aldığı sonuçlarla işini iyice zor sokan Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz lig yarışına ağırlık verdiğini hissettirirken müsabakaya bir önceki maçta olduğu gibi yine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Buna rağmen Başakşehir ilk yarıda etkili olsa da taraflar devre arasına 0-0 beraberlikle girdi.

İkinci yarıda ise Grillitsch 47’de gol perdesini açtı. Durağan devam eden mücadelede son sözü ise 90+3’te Edin Visca söyledi. Visca’nın golüyle birlikte müsabaka da 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, konuğu Braga ile 1-1 berabere kaldı. 23 Kasım’da Başakşehir, Ludogorets’e, Hoffenheim ise Braga’ya konuk olacak.