Başbakan Yıldırım: Başika'dan çıkmıyoruz!

Irak'taki temaslarının ardından açıklamada bulunan Başbakan Yıldırım, "Başika'dan çıkmayacağız" dedi.

Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Toplantı çok faydalı oldu. Terör örgütlerine karşı ortak mücadele edilmesi konusunda anlaştık. Başika’da bulunma sebebimizin terörle mücadeleden başka bir amacı olmadığını paylaştık. İlişkilerimizde yeni bir dönem başladı.

Sincar bölgesinde PKK’nın konuşlanması Türkiye’nin milli meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK’lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik.

Peşmerge’nin Musul’u DAEŞ’ten kurtarmak için bulunduğu üsse gittik. DAEŞ’le mücadelede yapılan çalışmaları yakından gördük. Bakanlarımız Başika Kampı’ndaki askerlerimize bir araya geldi. Askerlerimizin morali yüksek.

SORU-CEVAP

TÜRK ASKERLERİNİN BAŞİKA’DAKİ DURUMU?

Hala anlaşılmayan bir şey var. Bizim oradaki varlığımız keyfiyetten değil mecburiyetten kaynaklanıyor. Mecburiyet nedir? Musul’un terör örgütlerinden kurtarılmasıdır. Bir yandan ninova sivil güçlerini eğitirken, bir yandan da DEAŞ’la mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak hükümetinden bağımsız olması sürdüremez. Tabii ki bu görevi yapmaya devam edecek, şartlar ne zaman müsait olursa bunlar oturup konuşulacak ve dostane şekilde halledilecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Meclis’e gelecekler ne söyleyeceklerse söyleyecekler. Meclis’te bir konunun nasıl ele alınacağı bellidir. Söz alırlar fikirlerini beyan ederler, vatandaşlar hepsini dinlerler ve buna göre kanaatlerini oluştururlar. Bunun dışında bir yöntem uygun değildir. CHP’nin yeni bir yöntemi varsa bunu bilemem. MHP’nin hangi yönde oy vereceğini bilen var mı? MHP ile birlikte çalıştık. MHP lideri Bahçeli ‘evet’ vereceğini açıkça belirtti.