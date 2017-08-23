Bugünkü YENİÇAĞ »

Türkiye Başika'dan çekiliyor mu?

»
Türkiye Başika'dan çekiliyor mu?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kritik Bağdat ziyaretinde Iraklı mevkidaşı Caferi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Başika ile ilgili soulan bir soru üzerine, "Başika’nın iç siyasette yarattığı rahatsızlığın farkındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik Bağdat ziyaretinde Iraklı mevkidaşı Caferi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Iraklı bir gazetecinin “Türkiye, Başika’dan ne zaman çekilecek?” sorusunu yanıtlarken, “Başbakanımız Binali Yıldırım’ın daha önceki Bağdat ziyaretinde açıklandığı gibi Başika’dan çekilme konusuna birlikte karar vereceğiz. Bu konuda özel temsilciler, teknik görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Başika konusunu açık ve samimi şekilde değerlendirdik. Başika, Irak’ın toprak ve sınır bütünlüğünü tehdit etmek için kurulmadı. Burada Irak’ın öz evlatları DEAŞ’a karşı mücadelede eğitildi, donatıldı. 700 kadar DEAŞ’lı kamptaki mevcudiyetimizce etkisiz hale getirildi. Bu güçler Musal’a da katkı sağladı. Şu anda da Irak yönetiminin görevlerini yerine getiriyor. Başika’nın iç siyasette yarattığı rahatsızlığın farkındayız. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Bağdat ziyaretinde açıklandığı gibi Başika’dan çekilme konusuna birlikte karar vereceğiz. Bu konuda özel temsilciler, teknik görüşmeleri sürdürüyor.”

REFERANDUM KARARI YANLIŞ

Çavuşoğlu bir başka soru üzerine Bağdat’tan sonra gideceği Erbil’de Kürt Bölgesel Yönetimi’ne referandum kararının yanlış olduğunu ve bu karardan vazgeçmelerini söyleyeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu aynı konuda Bağdat ile Erbil arasında talep gelirse yapıcı rol oynamaya hazır oldukları mesajını da verdi.

İlgili Haberler
Türk askeri Başika'dan (çaktırmadan) çekiliyor...Başbakan Yıldırım: Başika'dan çıkmıyoruz!Türk askeri Başika'dan çekiliyor
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Guliyev: "Asker selamını Eren Bülbül için verdim"Guliyev: "Asker selamını Eren Bülbül için verdim"Atatürk'e "mason" diyen askere tutuklamaAtatürk'e "mason" diyen askere tutuklamaMedya Arkası (23.08.2017)Medya Arkası (23.08.2017)Türkiye Başika'dan çekiliyor mu?Türkiye Başika'dan çekiliyor mu?Ivanka Trump, o Tük'ün isminin dünyaya duyurduIvanka Trump, o Tük'ün isminin dünyaya duyurduAğbal'dan KDV'de değişiklik açıklamasıAğbal'dan KDV'de değişiklik açıklamasıPolis vurdu demişlerdi: Gerçek ortaya çıktıPolis vurdu demişlerdi: Gerçek ortaya çıktıSGK’da önemli değişiklikSGK’da önemli değişiklikKılıçdaroğlu'ndan flaş Akıncı Üssü talebiKılıçdaroğlu'ndan flaş Akıncı Üssü talebiO manşete istenen ceza belli oldu!O manşete istenen ceza belli oldu!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti