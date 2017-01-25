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Başbakan'dan skandal başkanlık açıklaması

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Başbakan'dan skandal başkanlık açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım AKP 115. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında başkanlık ile ilgili, "değişime ayak uydurmayan yok olmaya mahkumdur" dedi. Yıldırım referandum tarihi için de YSK bu hafta içi tarihi açıklayacak dedi.

AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, "MHP ile ortak kampanya yok, Cumhurbaşkanı'mızla koordinasyon halinde güzel bir kampanyamız olacak" dedi.

Başkanlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan ve "değişime ayak uyrudmayan yok olmaya mahkumdur" diyen Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2007'DE YARIM KALAN İŞİ TAMAMLIYORUZ"

Anayasa değişikliği konusunda TBMM kararını verdi. Aydınlık Türkiye'nin yarınları, devletin bekası için tarihi bir görev yapıyoruz. Milletin dediği olacak dediniz ve milli iradeye sahip çıktınız. AK Parti'nin temsil ettiği birlik ruhunun sergilediği örnek dayanışma daha şimdiden siyasi tarihe geçmiştir. Bütün teşkilatımıza sergiledikleri bu güzel dayanışma ruhu için bir kez daha teşekkür ediyorum.

İKİ SEÇENEK VAR

İki seçenek var; ya cumhurbaşkanını vatandaş seçmeyecek ya da vatandaşın seçtiği cumhurbaşkanına yetkileri vereceğiz.

Türkiye çok uzun zamandır vesayet anayasalarının yol açtığı sorunları çözmeye çalışıyor. 82 Anayasası 18 sefer değişti. Darbe şartlarında hazırlanan bu anayasa maalesef Türkiye'nin bugünkü isteğini karşılayamıyor. Demokrasinin gereğini yerine getiremiyor.

Bu değişikliğin karşısında olanlara söyleyeceğim birkaç söz var. Yıl 2007. AK Parti iktidar. 363 milletvekili var. Bu anayasanın değişmesine karşı mücadele eden AK Parti'ye 'Sen cumhurbaşkanı seçemezsin' dediler.

Anamuhalefet partisi o gün kendi fikrini değil, vesayetçilerin sözcülüğünü yaptı. O gün cumhurbaşkanı seçimini engellediler, 367 icadıyla. Vatandaşa gittik, vatandaş sözünü söyledi. 'Cumhurbaşkanını ben seçeceğim' dedi. Aslında bizim yaptığımız, orada yarım kalan işi tamamlamak."

REFERANDUM TARİHİ

Anayasa değişikliği Nisan ayının ilk yarısından 20’sine kadar uygun bir tarihte yapılacak.Bu hafta içinde kesin bir tarih belirlenmiş olur.

Ayrıntılar geliyor...

 

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