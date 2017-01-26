Referandum sandığı OHAL'de kuruluyor

Daha önce, "Kimseye OHAL şartlarında referandum yapıldı" dedirtmeyiz diyen Başbakan, referandum tarihi için baklayı ağzından çıkardı: Sandığa Nisan ayının 20'sine kadar yani OHAL'de gidilecek.

Bilun Çelik / Yeniçağ

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 115. genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu anayasa değişikliği, muhtemelen nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bir karar" dedi.

FİKRİ DEĞİŞTİ

Olağanüstü Hal (OHAL), 3 Ocak'ta 3. kez 3 ay yani 19 Nisan'a kadar uzatılmıştı. "Anayasa değişikliği nisan ayının 20'sine kadar yapılacak" sözleriyle referandumun OHAL'de yapılacağı yönünde işaret veren Binali Yıldırım, 28 Kasım 2016'da yaptığı açıklamada, "Şimdi, referandum olması halinde, elbette kimseye, 'OHAL altında seçime gidildi, OHAL şartlarında referandum yapıldı' gibi bir söz söyleme fırsatı vermeyiz. Bu nedenle referandum öncesi OHAL kaldırılır diye düşünüyorum" demişti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, referandumun OHAL'de yapılmayacağını söylememiş, "OHAL başka bir mesele bu başka bir mesele. Tarih ortaya bir çıksın o zaman bu soru yanıtını bulacaktır" diye konuşmuştu. Siyasi çevreler, referandumun OHAL döneminde yapılacak olmasının önemli sakıncaları doğuracağını belirtti. Eğer referandum 20'sinden önce olursa bu kez propaganda dönemi OHAL içinde olacak. Bu da bazı mitinglerin yasaklanması anlamına gelecek.

BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Başbakan Binali Yıldırım, YSK'nın vereceği karara ilişkin tarih söylemelerinin doğru olmayacağını, değişikliğin Cumhurbaşkanının onayına sunulduğunu anımsattı. Yıldırım, "Cumhurbaşkanı imzalayacak, Resmi Gazete'de veya imzalamayacak, 2 şık da var ama biz imzalayacağını ümit ediyoruz. Geri gönderirse, bu sefer daha çok vakit kaybedeceğiz. Değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, 60 günü takip eden ilk pazar günü halk oylaması yapılacağı kanunda belirtilmiş. 60 günden önce olmuyor, 67 günden sonra da olmuyor diye söyleyebiliriz. Buna göre hesabı yapın, ben bu kadarını söylemiş olayım, gerisini millet bilir" diye konuştu.

Yıldırım, MHP'nin kendi prensipleri içinde, partisinin ise ilkeleri doğrultusunda Meclis'teki duruşunu sokakta da göstereceğini ifade etti. Devlet Bahçeli'nin kampanyayı "evet" üzerine kuracağını ilan ettiğini anımsatan Yıldırım, AKP'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile koordinasyon halinde, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçecek bir kampanya hazırlayacağını vurguladı. Yıldırım, "Yaptığımız bu değişikliğin doğruluğunu savunmaya ihtiyaç yok. Bunu herkes bilecek. Zaten bunu sokakta kime rastlarsan anlat, bunun ne kadar düzgün bir iş olduğunu size söyleyecek. Çok basit söyledik, çatal kazık toprağa girmez. İki başlılık olmaz. On milyonu aşan AKP ailesiyle Türkiye sokaklarında olacağız. Böylece Türkiye artık yeni sistemle beraber terörle mücadelede etkinliği daha da artacak" dedi.