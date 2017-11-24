Başkan Tuna müjde verdi...

Melih Gökçek'in hayali olan Ankara Boğazı Projesi'nin iptali ile ilgili yazım üzerine Başkan Mustafa Tuna arayarak çok ayrıntılı bilgi verdi ve son söz olarak, "Ankara Boğazı Projesi'ni parça parça değil bir bütün halinde 2019'u beklemeden ihale edeceğiz" dedi.

Sincan Belediye Başkanlığı döneminde de ihalelerin parça parça yapılmasına karşı çıkarak "anahtar teslimi ihale" yaptıklarını vurgulayan Başkan Tuna, "Parçalı yöntem ile ihalede elektrik, betoncu, oyuncakçı ve peyzajcı gibi ayrı ayrı yükleniciler işte gecikme ya da bir sorun çıktığında hatayı birbirlerine atıyorlardı. Bu yüzden anahtar teslimi dediğimiz yöntem ile tüm sorumluluğu tek firmaya verecek şekilde ihaleler yaptık" dedi.

Telefon ile yaptığım söyleşiye açıklık getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Ben Ankara Boğazı Projesi'nin 2019'dan sonraya kalacağını söylemedim. Yeni projelere başlanmayacağını vurguladım, yanlış anlaşılma var" dedi.

Şunu vurgulamam lazım ki Tuna diğer siyasetçilerden farklı bir yaklaşımla yani bazı siyasilerin söyledikleri, "tekzip ederim, resmi açıklama yaparım" gibi bir yöntemle değil mesleki kariyerime saygılı bir ifade ile hitap ederek inanın bırakın tekzip etmeyi düzeltilmesini dahi istemedi.

Ben görüşmeyi kaydetmedim ama not almıştım. Başkan'ın bu sözleri üzerine notlarımı kontrol ettim ki hata yapmışım. Sorumlu gazeteci ve "hatasız kul olmaz" diyerek gerek Başkan Tuna'dan gerekse okurlarımdan sehven yaptığım bu hata nedeniyle özür dilerim.

Şimdi gelelim Başkan Tuna'nın Ankaralılara verdiği Ankara Boğazı Projesi ile ilgili müjdeye.

Eski Başkan Gökçek'in sadece 11 kilometresini ihale ettiği Ankara Boğazı Projesi'nin tamamının ihale edileceğini söyleyen Başkan Tuna, "Bu projeyi yeniden değerlendiriyoruz. Bütçeye projenin tamamı ile ilgili ödenek konmuş durumda ve bir sorun görülmüyor. Ancak parça parça ihale yöntemi ile değil bir bütün halinde anahtar teslimi tamamlanacak şekilde Ankara Boğazı'nı proje çalışması biter bitmez ihale edeceğiz" dedi.

Bu arada Başkan Tuna'ya Ankara Boğazı Projesi haberimizi okuyan çok sayıda Ankaralının Çankaya ilçesinin Karataş'ın çevre yolunun dışında kalan yeri ve Yakupabdal mahallelerinin imar planlarının hâlâ yapılmaması nedeniyle şikayetçi olduklarını da vurgulayayım.

Mum dibine ışık vermez derler ama 2023 yılına 6 yıl kala Ankara'da hâlâ imarsız mahalle bulunmasının hesabını da 23,5 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'e ve AKP iktidarına sormak gerekir.

Başkan ile konuşunca tabii Anka Park projesine yönelik de sorularım oldu.

Projenin tamamlanması ile işletmenin nasıl yapılacağının tartışıldığını vurgulayan Başkan Mustafa Tuna, "Projede yer alan oyuncakların işletmesi teknik bir konu ki bunu uzman şirketlerin işletmesi lazım. Allah korusun bir can kaybı teknik bir sıkıntı olmaması lazım. Şimdi konumuz şu. Giriş ücreti kaç lira olsun? Pahalı olursa Ankaralılar sıkıntı yaşar. Bir anket yapacak ve 'Belediye olarak giriş ücretini sübvanse edelim mi etmeyelim mi' diye soracağız. Yani belediye bütçesinden bilet fiyatlarını ucuzlatmak için destek verip veremeyeceğimizi Ankaralılara soracağız" diye konuştu.

Demokrasilerin vaz geçilmez ve olmazsa olmaz en önemli unsuru sandıktır ki Ankaralıların önüne yakında bu sandık gelecek ve kararı vatandaşlar verecekler.

Keşke bu tür dev projeler başlatılmadan önce de vatandaşların görüşleri alınsa.

Başkan Mustafa Tuna'ya gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederken Ankaralılara da gözünüz aydın derim.