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Başkanlık paketinde 5 madde değişiyor

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Başkanlık paketinde 5 madde değişiyor
Seçilme yaşının 18’e düşürülmesinden vazgeçilecek. Cumhurbaşkanına vekalet, Meclis başkanında olacak Adaylık için ‘Doğuştan Türk olma’ şartı da kaldırılacak.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre AKP, kendi milletvekillerinden ve tabanından gelen tepkiler üzerine Meclis'teki oylama ile referandumu tehlikeye atmamak için, Anayasa paketinin 5 maddesinde değişikliğe gitmeyi planladı.
Seçilme yaşının 25'den 18'e düşürülmesinden vazgeçiliyor. Yedek milletvekilliği de olmayacak ve bu madde paketten çıkarılacak. Cumhurbaşkanına vekalet ise yardımcısında değil, TBMM başkanında olacak.

İKTİDAR ÖNERGE VERECEK

Cumhurbaşkanı adaylığı için “Doğuştan Türk vatandaşı olma” şartı da kaldırılacak. Ancak bu maddede MHP ısrarcı görülüyor. 100 bin seçmenin imzası ile Cumhurbaşkanı adaylığı maddesinin de paketten çıkarılması öngörülüyor. AKP'nin Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında, önergelerle yapmayı planladığı değişiklikler, kaygılar ve gerekçeler şöyle:

18 YAŞ: Seçilme hakkı için 18 yaş çok düşük. Bu yaşta üniversite öğrencisinin yanı sıra, lise öğrencisi bile var. Askerliğini yapmamış kişiler vekil olabilecek. Mantıklı olan, vekillik yaşının bugünkü gibi 25'de bırakılması…

YEDEK VEKİLLİK: Mevcut vekilleri sıkıntıya sokar. Halkın yeterli oy vermeyip seçmediği bir isim Meclis'e girecek ve bu çelişki yaratır. Zaten bugünkü şartlarda, 28 sandalye boşalmadan ara seçim zorunluluğu yok.

VEKALET: Cumhurbaşkanı yurtdışında olduğu zaman ya da hastalık nedeniyle vekalet, yardımcısına bırakılıyor. Yardımcı ise seçimle gelmeyen, atanmış bir kişi. Seçilmiş 550-600 vekil üzerinde ve ülke yönetiminde önemli yetkilere sahip olacak. Vekalet yine TBMM başkanında olmalı.

DOĞUŞTAN TÜRK: Adaylık için T.C vatandaşlığı yeterli olacak. Şu durumda vatandaşlık hakkı kazanmış bir Suriyeli göçmen dahi devletin başına geçebilecek.

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