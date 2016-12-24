MHP, yeni anayasa sözünün arkasındadır

Bahçeli, AKP iktidarına desteğini dün de sürdürdü, "Çarkçıbaşı" dediği Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Yeni anayasa federasyona neden olacak" iddialarını sert dille eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. Dönem Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada AKP'ye başkanlık yolunu açacak Anayasa Komisyon'unda görüşülmeye başlanan yeni anayasa konusunda partisinin sözünün ardında, fikri çizgisinin yanında olduğunu söyledi. "Bizde siyasi bir kırıklık ve taviz söz konusu değildir" diyen Bahçeli, şöyle dedi:

"YÜZSÜZCE SÖYLÜYOR"

"Tartışılan rejim değildir, olamayacaktır. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemle yönetileceğine kara versin. CHP, bundan niye korkuyor? Yalan, düzmece ve asılsız isnatlarla ilk 4 maddenin kaldırılacağını, yürürlükteki rejimin son bulacağını hangi hakla, hangi bilgiyle, hangi izanla iddia edebiliyor? İlk 4 maddenin değiştirilebileceğini geçmişte fütursuzca söyleyen Kılıçdaroğlu bize ne anlatmaya çalışıyor? Ve bu aziz millete hazırlığı yapılan anayasal düzenlemeyle ilgili fikrini sormanın neresi hatalıdır? Bu CHP değil midir 2007'deki 367 garabetinin mimarı? Bu CHP değil midir, Cumhuriyet mitingleriyle istikrarsızlığın önünü açıp TBMM'de Cumhurbaşkanı seçtirmemenin faili? 27 Nisan E-Muhtırası ne çabuk unutuldu? Hakkari'ye gidip özerklik vaadinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu, hazırlanan anayasa teklifinin eyalet sistemini getireceğini yüzsüzce söyleyebiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu sabah başka akşam başkadır. Pot üstüne pot kırarken, çarkçıbaşı unvanını kimseye vermeye niyetli de görünmüyor. Siyasetin toplumsal sözleşme yerine fiili durum tarafından şekillendirilmesine son vermek arzusundayız. Yenisi yazılarak veya yapılarak tüm sorunların çözüleceğine inanılan anayasal tartışmaların mutabakata dayalı çözüme kavuşturulması emelindeyiz."

"ÇÖZÜM MHP İLE VAR"

Türkiye'nin cumhurbaşkanının millet tarafından seçildiği andan itibaren farklı bir faza, başka bir evreye geçtiğini öne süren Bahçeli, şunları söyledi: "Ancak 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin daha fazla, uzun süreli fiili yükle gidemeyeceğini görüp inisiyatif alma ihtiyacı duyduk. Gerçekte gri alanları olmayan, kuvvetler arasındaki ilişkileri tam anlamıyla düzenlemiş ve kesinliğe bağlamış bir anayasa yeryüzünde henüz görülmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi varsa çözüm vardır. Milliyetçi Hareket Partisi ayaktaysa umutlar bitmemiştir. Milletimizden nasıl yönetileceğiyle ilgili karar vermesini beklemek, vereceği her karara da bağlı kalacağımızı söylemek bizim milliyetçiliğimizin, milli iradeye hürmetimizin ve demokrasiye bağlılığımızın esası, özüdür. Nitekim omurgası çökmüşler bizi anlayamaz. İlk virajda savrulanlar bizi anlamlandıramaz."