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Başsavcının ölümüyle ilgili kritik tutuklama

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Başsavcının ölümüyle ilgili kritik tutuklama
Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturmadan bir tutuklama kararı daha çıktı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki otomobil, geçen 10 Mayıs’ta hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybederken, koruma polisi Ramazan Uğur da yaralanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından yürütülen soruşturmada kazaya neden olan kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız da önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yağız tutuklandı.

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