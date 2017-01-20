BBP lideri Destici'den 'Anayasa' açıklaması

BBP Lideri Destici, TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Mecliste görüşülen anayasa teklifiyle alakalı bir karar vermiş değiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldığında biz bir karar vereceğiz" dedi.

Destici, Amasya Belediyesi ziyareti sonrası düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.



Partisinin kurulduğu günden itibaren, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasını arzu ettiğini belirten Destici, "Türkiye, demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşsun istedik. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam olarak yerleştiği, denge ve denetim sisteminin tam olarak oturduğu, üniter yapımızın muhafaza edildiği, kişi hak ve hürriyetlerinin korunduğu bir anayasa yapılmasını biz hep arzu ettik. Ama maalesef Türkiye darbe anayasasıyla yönetilmeye devam ediyor, sivil ve demokratik bir anayasaya kavuşmadı" diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Destici, şunları söyledi:

"Daha sonra bir Yenikapı ruhu oluştu ve meydana geldi. Bu birliktelikle beraber bütün siyasi partilerin, bölücüler hariç, çalışmasıyla Türkiye sivil ve demokratik bir anayasaya kavuşabilirdi. Ama böyle olmadı, şu an Mecliste MHP ve AK Parti'nin hazırlamış olduğu anayasa teklifi görüşülüyor. Biz başından itibaren AK Parti ve MHP'ye gerekli önerilerimizi yaptık. Tabi şu an söz Mecliste, Meclisteki çalışmalar tamamlanmadı. Bu görüşmeler tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanının önüne gidecek ve daha sonra referandum kararı verilecek."

HENÜZ BİR KARAR ALMADIK

Referandum kararı verildikten sonra partisinin kurullarıyla beraber bir karar vereceğini anlatan Destici, "Mecliste görüşülen anayasa teklifiyle alakalı bir karar vermiş değiliz. Referandum tarihi belli olup, metin son halini aldığında biz bir karar vereceğiz. Henüz vakit geçmiş değil, bence iktidar ve muhalefet bir araya gelsin, demokratik ve sivil bir anayasa taslağı hazırlansın. Yüzde 70 ve 80'in desteğiyle yapılacak anayasa kalıcı olur. Ancak yüzde 50 ve 51'in desteğiyle yapılan anayasa birtakım çevrelerce hep değiştirilmek istenecektir. Türkiye referanduma giderse, olağanüstü hal şartlarında değil de olağanüstü halin olmadığı şartlarda gitmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.