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BBP teşkilatları tepkili...

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BBP teşkilatları tepkili...
BBP Genel Başkanı Destici'nin, referandumda 'Evet' diyeceğiz açıklamasının ardından partililerden sert tepki geldi.

Büyük Birlik Partisi'nin referandum kararı uzun süredir kamuoyu tarafından merak ediliyordu. Partinin önemli isimlerinden zaman zaman açıklamalar yapılsa da genel başkan Mustafa Destici'den resmi bir açıklama yapılmamıştı. Destici bugün kameralar karşısına geçerek 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

Bu açıklamanın hemen ardından BBP Buldan İlçe Başkanı Mehmet Gonca yaptığı açıklamada genel merkezin aldığı bu karar kendilerini bağlar, Buldan İlçe Teşkilatı olarak referandumda hayır diyeceğiz diyerek şu bilgileri paylaştı ; “ taban ne derse ben onu yaparım diyen BBP Genel Başkanı tabanın sesine kulaklarını tıkayarak referandum kararını EVET olarak açıklamıştır. BBP genel başkanı ve genel merkezin aldıkları bu karar kendilerini bağlar. Bu karara uymayacağımız ve BBP Buldan İlçe Teşkilatı olarak referandum kararımızın HAYIR olduğu tüm kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla.” 

 

 

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