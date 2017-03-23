BBP YİK Başkanı Öznur'dan Alperenlere birlk çağrısı

BBP YİK Başkanı Hakkı Öznur, referandum sürecinde ve BBP Lideri Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit düştüğü 25 Mart tarihi öncesi Alperenlere birlik çağrısında bulundu.

Hakkı Öznur mesajında, “Alperenler bloklaşmanın, kutuplaşmanın karşısındadır, gerilimin taraflarından değildir. Alperenler ayrıştırıcı, ötekileştirici değil, birleştirici ve bütünleştiricidir. Alperenler yanlışa evet” demez” dedi.

Ülkede gerilimlerin devam ettiğine vurgu yapan Öznur, Alperenlerin iç ve dış mihrakların kirli ve karanlık oyunlarına karşı dikkatli ve uyanık olmaları gerektiğini söyledi. Öznur şunları kaydetti:

“Bugünün hayallerini yarının gerçeklerine dönüştürmek bizim irademize, çabalarımıza ve kararlılığımıza bağlıdır. İrade savaşını mutlaka kazanmalıyız. Ateşler içinden geçen kavgayı, nehirlerin denizlere kavuşması sabrıyla bugünlere taşıyanlar asla yılgınlığa düşmezler. Çile varsa, zafer de vardır. Can verilerek, kan verilerek, nice ağır bedeller ödenerek biriktirilen yüce değerlerin heba edilmesine hiçbir Alperen izin vermez. Vermemelidir de. Her zaman Alperen ahlakına uygun hareket edeceğiz.”

Hakkı Öznur, Saray, Başbakanlık ve AKP Genel Merkezi’nden talimat alan, istihbaratla da bağlantılı çalışan AKP’li fitne yuvaları ve AKP trollerinin kendilerine tahsis edilen özel merkezlerde her türlü teknolojiyi de kullanarak Büyük Birlik camiasında gedik açmaya çalışmakta olduğunu ifade etti.

Bütün Alperenleri bu süreçte hassas olmaya çağıran Öznur, “Camiamızı birbirine düşürmeye ve dava arkadaşlarımızın arasını açmaya yönelik fitne ve fesada yol açacak çirkin sözleri ifadeleri yayınlamamalıdır. Bu hareketin aziz evlatları buna dikkat etmeli, birbirlerini kıracak, üzecek yazılar yazmamalı ve yazanları da uyarmalı, Alperen ahlakına uygun davranmalarını mutlaka tavsiye etmelidir” diye konuştu.

Bu sıkıntılı süreci camianın birlik ve beraberlik içinde aşacağını dile getiren Öznur sözlerini şöyle tamamladı:

“Sabır, tevekkül ve çelikleşmiş irademizle her türlü kumpasların, operasyonların, kirli ve karanlık oyunların üstünden dün olduğu gibi, bugün de geleceğiz.”

İşte açıklamanın tamamı:

Öznur mesajında “Alperenler bloklaşmanın, kutuplaşmanın karşısındadır, gerilimin taraflarından değildir. Alperenler ayrıştırcı, ötekileştirici değil, birleştirici ve bütünleştiricidir. Alperenler yanlışa evet” demez” demiştir.

Öznur tarihi uyarılarla ve tavsiyelerle dolu mesajında “Ülkede gerilimler devam etmektedir Alperenler iç ve dış mihrakların kirli ve karanlık oyunlarına karşı dikkatli ve uyanık olmalıdır” demiştir,

Bütün Alperen kadroların 25 Mart günü birlik ve beraberlik içerisinde şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabri başında olacaklarını vurgulamıştır.

Hakkı Öznur’un yayınladığı açıklamanın tam metni:

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

Cennet mekân Liderimiz Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türkiye’nin geleceği ve teminatı olarak gördüğü, inandığı, güvendiği, “benim gözbebeğim” dediği, milletimizin medarı iftiharı;

ALPEREN ALPERENİN ÖZ KARDEŞİDİR

Yiğit Alperenler;

Zor bir dönemden geçiyoruz… Bu süreçte Alperenlik, ülküdaşlık ilişkilerini zedelemeyelim. Bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde aşmaya gayret edelim ve her şart altında saygınlığımızı saflığımızı koruyalım.

Bugünün hayallerini yarının gerçeklerine dönüştürmek bizim irademize, çabalarımıza ve kararlılığımıza bağlıdır. İrade savaşını mutlaka kazanmalıyız.

Ateşler içinden geçen kavgayı, nehirlerin denizlere kavuşması sabrıyla bugünlere taşıyanlar asla yılgınlığa düşmezler. Endişe ve karamsarlığa kapılmazlar. Zahmetleri rahmetler takip edecektir. Çile varsa, zafer de vardır.

Can verilerek, kan verilerek, nice ağır bedeller ödenerek biriktirilen yüce değerlerin heba edilmesine hiçbir Alperen izin vermez. Vermemelidir de.

Her zaman Alperen ahlakına uygun hareket edeceğiz. Alperen Alperenin öz kardeşidir. Alperenler birbirlerine asla kötü söz söylemez, incitmez kırmaz. Alperenler birbirlerini hukukunu korumalı, sahip çıkmalı, sevgiyle, saygıyla, kardeşlik hukuku ile hareket etmelidir.

Hareketimizle, davamızla ilgili meselelerimizi, dışarı da değil, kendi içimizde konuşmalı ve çözmeliyiz. Alperen ahlakına uygun konuşmalı ve kardeşlik hukuku ile sevgiyle çözmeli, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz.

SOSYAL MEDYADA FİTNE VE FESAT MERKEZLERİNE FIRSAT VERMEYELİM!

Yiğit Alperenler;

Saray, Başbakanlık ve AKP Genel Merkezi’nden talimat alan yönlendirilen istihbaratla da bağlantılı çalışan AKP’li fitne yuvaları AKP troller kendilerine tahsis edilen özel merkezlerde ve ofislerde verilen her türlü teknolojiyi de kullanarak Büyük Birlik camiasında gedik açmaya çalışmaktalar.

Alperen hareketinin mensupları sosyal medyayı davamız için iyi kullanmalıdır. Bu süreçte üzülerek görüyorum ki bize ait olmayan, Alperen ahlakına yakışmayan, davamızla bağdaşmayan sözler ve görüntüler sosyal medyada yer almaktadır. Alperen kimliğimize zarar veren, misyonumuzla bağdaşmayan, camiamızı yanlış algılara sevk eden çirkin sözleri, küfürleri, resimleri yayınlamayalım. Bunlardan mutlaka uzak duralım. Fikrimizi, davamızı anlatan yazılar yazalım, özlü sözler, güzel resimler paylaşalım.

Bütün Alperenler olarak kadim geleneğimize, tarihimize, misyonumuza uygun hareket etmeli, yanlış anlamalara sebebiyet verecek tavır ve davranışlardan kaçınmalıyız. Hatalı olunan hususlarda birbirimizi kardeşlik hukuku içerisinde uyarmalı, hassasiyet sahibi olmalıyız. Her zaman yapıcı olmalıyız.

Yiğit Alperenler;

Alperenlerimiz kendi iç mevzularımızı sosyal medyada düşmanlarımıza malzeme olacak, hareketimizin aleyhine kullanmalarına fırsat verecek tutumlardan kesinlikle uzak durmalıdır.

Sosyal medyada argo ve küfürlü söylemlerle kendini ifade edenler asla bizden değildir, aramıza nifak sokmak isteyen sahte hesaplara itibar etmeyelim. Bizim tarihimiz, siyasi kültürümüz tertemizdir. Bu tarihi kirletmeye bu çizgiyi bozmaya kimsenin hakkı yoktur.

Bütün Alperenlerimiz bu süreçte hassas olmalı, camiamızı birbirine düşürmeye ve dava arkadaşlarımızın arasını açmaya yönelik fitne ve fesada yol açacak çirkin sözleri ifadeleri yayınlamamalıdır. Organize fitneciler sosyal medyada dava arkadaşlarımızı birbirine kötüleyen, onları küçük düşüren, birbiriyle çatıştırmak isteyen iftira kampanyaları düzenliyor. Bu hareketin aziz evlatları buna dikkat etmeli, birbirlerini kıracak, üzecek yazılar yazmamalı ve yazanları da uyarmalı, Alperen ahlakına uygun davranmalarını mutlaka tavsiye etmelidir.

Yüz yüze bakamayacağımız, kardeşlik hukukumuzu yaralayacak yaklaşım, tavır ve davranışlardan uzak durmalıyız.

Genç Alperenler, dava arkadaşlarım!

Yine zorlu ve çetin bir imtihandan geçiyoruz. Dava adamları bu zor dönemlerde belli olur. Hesap adamları ise bu süreçte hemen kendini belli eder. Yaşadığımız bu süreçte de dostlarımızı ve düşmanlarımızı daha yakından tanıdık. Kim dost kim düşman şimdi daha da bellidir.

Bu sıkıntılı süreci camiamız birlik ve beraberlik içinde aşacak, şer merkezlerin tezgâhını bozacaktır. Sabır, tevekkül ve çelikleşmiş irademizle her türlü kumpasların, operasyonların, kirli ve karanlık oyunların üstünden dün olduğu gibi, bugün de Cenabı Hakk’ın izniyle geleceğiz.

Alperen gençler işleri güçleri lafazanlık ve gevezelik olan, nefsinin ve egosunun esiri olmuş tiplerden uzak durmalıdır. Alperen fitne, fesat, dedikodu, gıybet, koğuculuk, bozgunculuk, hizipçilik, kötü ahlakın; Alperenliğin, teşkilatçılığın, kutsal davamızın baş düşmanı olduğunu bilir.

Konuşmalarımıza ve üslubumuza dikkat etmeliyiz. Ölçülü ve tutarlı konuşmaya gayret etmeliyiz.

ALDANMADIK! ALDATMADIK! MİLLETTEN “ÖZÜR” DİLEYECEK YANLIŞLAR YAPMADIK!

Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşları kahraman Alperen Türk gençliği kire bulaşmadı, ihanete ortak olmadı,

Alperen hareketinin mensupları olarak siyasi mücadelemizde “aldanmadık”, milletimizi aldatmadık, milletimizden özür dileyecek yanlışlar yapmadık.

Ne “aldandık” ne “aldattık” hep doğru siyaset izledik. Aldatanlarla işbirliği yapmadık. Alperenler aldanmadı! Aldatmadı! Aldananlarla, aldatanlarla asla beraber olmadı!

Alperenlerin “gizli” ajandası yoktur. Alperenler küresel projelere alet olmaz. Alperenler küresel senaryoları bozar küresel komplocuları deşifre eder.

Gelenekleri olmayanların gelecekleri de yoktur. Kahraman şehitlerimiz ve ülkücü değerlerimiz geleceğimizin temelidir. Tarihleri şerefli bir mücadelenin ışığıyla parlayanların, gelecekleri de aydınlıktır.

Kimse Büyük Birlik ve Alperenler üzerinden hesap yapmaya kalkmasın. Herkesin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var. Allah tuzak kuran fitne ve fesat merkezlerinin hesaplarını bozacaktır.

BEDELLER ÖDEDİK, ÖDEMEYE DE HAZIRIZ AMA BEDEL ÖDETMESİNİ DE BİLİRİZ!

Yiğit Alperenler!

Biz Allah ve Resulü’ne biat ederiz, firavunlara Yezitlere, tiranlara, iktidarlara, makamlara, mevkilere, paraya, güce değil!

Alperenler liberal, kapitalist sistemin bekçisi değil, muhalifidir. Otoriter, totaliter vb. her türlü çağ dışı rejimlere, sistemlere kökten karşıdır.

Alperenlik oportünizm değil itirazdır! Ve sisteme muhalifliktir. Askeri vesayete, bürokratik vesayetlere karşı olduğumuz gibi parti vesayetine de, yargı vesayetine de, parti devletine de tek adam rejimine de karşıyız.

Alperenler her şartta Muhsin – i duruşlarını devam ettirecektir. Hiçbir güç ve odak baskıyla, zorbalıkla kirli yol ve yöntemlerle bizi sindiremez, bizi pasifleştiremez. Hiç bir zaman buna güçleri yetmez…

Şanlı hareketimiz bu günlere kolay gelmedi. Bedeller ödedik. Yeni bedeller ödemeye de hazırız. Ama bedel de ödetiriz!

Alperen Ocakları’nın sahibi millettir.. Alperen Ocakları yolundan dönenlerin, döneklerin değil, yolundan dönmeyenlerin, davasından, ülküsünden, taviz vermeyen Anadolu yiğitlerinin kutsal ocağıdır.

Hareketimiz istismar etmek, onu mecrasından çıkartmak isteyen bütün karanlık mahfiller bilsinler ki ocaklar asil duruşundan taviz vermeyecek, bütün kirli ve karanlık oyunları Alperence tavır ile bozacak, tuzak kuranların tuzaklarına düşmeyecek, yoluna inançla, onurla devam edecektir.

Alperenler vatanına, milletine, devletine, davasına sevdalı, yiğitler ordusudur. Alperen kimseden emir ve talimat almaz, muktedirlerin ve güç odaklarının önünde eğilmez küresel diktatörlerin, karanlık merkezlerin emrine girmez onlarla kirli ve karanlık ilişkiler kurmaz.

Yiğit Alperenler;

Alperen gençlik, kışkırtıcı ajan ve provokatörlere karşı uyanık olmalı, saflarımıza sızmak isteyen bu tiplere asla geçit vermemelidir.

Saflarımızda bozgunculara, nifakçılara yer yoktur. Onların yanı münafıkların yanıdır. Nifak ve bozgunculuk yapanlar her zaman kaybetmiştir ve silinip gitmişlerdir.

Çukur adamların, melunların, sıfır adamların, fırıldakların, nifakçıların, münafıkların, hareketimize, camiamıza, davamıza yönelik alçakça saldırıları, iftiraları, bizi yolumuzdan, hak davamızdan döndüremez.

Alperenler asla meşru ve demokratik zeminden ayrılmamalıdır. İç ve dış odakların hareketimiz üzerinde oynamak istedikleri karanlık senaryolara karşı daima tedbirli olmalıdırlar.

ZOR ZAMANLARIN KAHRAMANLARI YİĞİT ALPERENLER, ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ! ALLAH, SABREDENLERLE BERABERDİR

Yiğit Alperenler!

Çıkar ve menfaat eksenli davranışlar zaten kısa ömürlüdür, gelecek de vaat etmez.

Yüce kitabımız Kur’an – ı Kerim, büyük imtihanlar karşısında sabır der. Sabır ile verilecek olan tüm mücadelelerde ise Kur’an kesin bir galibiyet vaat eder. Zira “Allah sabredenlerin yanındadır!”

Bu zor ve sıkıntılı dönemi de birlik ve beraberlik içerisinde, sabır ve tevekkül ile aşacağız. Zahmetleri rahmetler takip edecektir.

Alperenin tarihi görevi bugün için, dünden daha ağırdır. Yarın daha da ağır olacaktır. Zaten Alperen, yapısı gereği kolaya değil zora, rahata değil çileye talip olmuştur. Alperen çelikten bir iradeye ve hepsinden daha da önemlisi, sabır ve tevekküle sahip olmalıdır.

Alperenlik davaya adanmışlıktır, vefadır, kadirşinaslıktır. Zor dönemlerde davaya, inançla, azimle, kararlılıkla sahip çıkan kahraman Alperenlerimize ve dava arkadaşlarımıza selam olsun!

Yiğit Alperenler;

Alperenin ölçüsü Kur’an ı Kerim ve sevgili peygamberin sünnetidir.

Alperen, Kur’an’ a ve sünnete uymayan sistemi, kuralı ve her şeyi elinin tersi ile iter. Peygamber davasının davacısı Alperen ne pahasına olursa olsun dinin temel değerlerinden asla taviz veremez.

Alperen şunu çok iyi bilir; İslâm’ın prensiplerini arka plâna atarak kişileri tabulaştıranlar, İslâm’ın prensipleri yerine kişileri koyanlar İslami değerlerden asla bahsedemezler

Alperen takiye yapmaz. Alperen ikiyüzlü davranmaz. Devamlı surette hakikat ve inandığı değerler ışığında davranır. Samimiyeti sadece sözlü değil davranışlarla da ifade etmek veya yeri geldiğinde kalpte var olan samimiyeti fiiliyatla ortaya koymak gerekir.

Her şey bu dünyadan ibaret değil. Gelecekte kimin haklı kimin haksız olduğu görülecek. O Günler geldiğinde sizde diyeceksiniz ki; iyi ki katlanmışız bu sıkıntılara

Güç, servet, iktidar, makam, mevki, hepsi fani; ahlak, adalet ise hep bakidir.

Allah’a, kitabı Kur’an’a ve Resul – i Zişan’ına (s.a.s.) ölesiye bağlılık, samimiyet ve ihlâs şiarımız olmalıdır.

ALPERENLER KUTUPLAŞMAYA KARŞIDIR

12 Eylüllere, 28 Şubatlara, e – muhtıralara teslim olmadık, eğilmedik. Hilelere, tuzaklara, komplolara, senaryolara boyun eğmedik. NATO merkezli gladyo, statüko ve vesayetler karşısında geri adım atmadık. Millet adına direndik, güç odaklarına biat etmedik.

Kritik süreçte Parti devleti ve onun işbirlikçileri, Alperen kadroları evet – hayır bloklaşmasının içine sokmaya çalışıyorlar. Alperenler için, “evet” diyenler de “hayır” diyenler de bu vatanın evlatlarıdır. Herkes kullanılacak olan oylara ve milletin vereceği karara saygı göstermelidir.

Milletimizi evet- hayır gerilimine sokanlar, ayrıştırcı, ötekileştirici, kışkırtıcı dil ve söylem kullanıyorlar ile kendileri ile aynı düşünmeyenleri öteki görüyor, ötekileştiriyor.

Yüce dinimiz İslam kin, nefret ve düşmanlığı meneder. Toplumda kin ve nefret tohumları eken, ayrıştırıcı ve çatışmacı üslubu bilerek kullananlar öfkeyle, kinle, hırsla, intikam ateşiyle hareket edenler iç ve dış mihraklara hizmet etmektedirler.

Güç zehirlenmesi ve çılgınlığı ile yoldan çıkanlar var. Saray ve AKP hükümeti keskin bir şekilde “bizden yana olanlar” ve “karşımızda olanlar” diye ikiye bölmüştür. Ara vermeden düşman üretmeye ve toplumu kutuplaştırmaya devam ediyorlar

Gerilimlerden, kamplaşmalardan, ayrışmalardan herkesin uzak durması lazımdır. Evetçi ya da Hayırcı diye toplumu ikiye bölmek, kamplaştırmak, Türkiye’yi, Suriyeleştirmek isteyenlere hizmet eder

ALPERENLER YANLIŞA “EVET” DEMEZ

“Çokluk İçinde Birlik” prensibi diyen milli mutabakat çağrısında, sivil ve demokratik siyaset vurgusunu yapan Alperen hareketi, İnsanların yanılmazlığı esası üzerine inşa edilmiş lider karizmalarını ve lider sultalarını İslam’a aykırı bulduğu için reddeder.

“Biz Türkiye’nin geleceğiyiz” Alperenler bu coğrafyada, bu ülkede toplumsal barışı sosyal adaleti yaşanabilir özgür ve demokrat bir Türkiye’yi tesis etmek, kurmak için yola çıkmışlardır.

Alperenler,siyasette otoriterleşme eğilimlerle, vesayetçi zihniyetlerle daima mücadele etmiştir. Tek parti güdümlü otoriterleşmeye karşı durmuşlar, demokrasiyi adaleti ve özgürlükleri savunmuştur.

Alperenler, her zaman otoriter, hegemonik ve despotik iktidarlara ve ceberut devlet anlayışına karşıdır.

Alperenlerin siyaset çizgisi ayrıştırıcı, ötekileştirici değil her zaman birleştirici ve bütünleştiricidir.

Alperenler parti devletine, istihbarat devletine, mafya devletine, tek adam devletine, oligarşik devlete boyun eğmez, eğilmez, teslim olmaz.

Milletin adamları, millet sevdalısı Alperenler kimseyi öteki görmez, ötekileştirmez. Alperenler kamplaşmaya, kutuplaşmaya, cepheleşme karşıdır.

Alperenler gönül dilini kullanır. Alperenler istişare ile hareket eder. İstişare kararlarına uyarlar. İstişareden ayrılmazlar. Alperen yanlışa “evet” demez. Alperen tavır adamıdır. Sisteme muhaliftir. Alperen omurgalıdır, duruş sahibidir.

Alperenler Türk töresini iyi bilirler. Yine Alperenler törecilik(!) oyunu oynayan töre bilmez tipleride iki yüzlüleri iyi bilir onlara asla prim vermez

Alperen hareketi ahlak hareketidir, vicdan hareketidir, ilkeler hareketidir.

YOLUMUZ, ALLAH YOLUNDA ŞEHİT DÜŞENLERİN YOLUDUR!

Yiğit Alperenler;

Hüseyni duruş, haksızlık karşısında direnmenin adıdır. Hüseyni ruh ve şuura sahip, Hz. Hüseyin'in dik duruşunu, cesaretini kendine örnek almış olan Alperenler, otoriter eğilimlere, otoriterleşmeye itiraz etmeye karşı çıkmaya devam edecektir.

Nasıl Hz. Hüseyin yolundan dönmediyse, nasıl ki Hüseyni yolun sevdalısı şehit liderimiz Muhsin Başkan yolundan, davasından dönmemişse, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinden ve yolundan giden yiğit Büyük Birlikçiler, kahraman Alperenler de eğilmeden, bükülmeden Hüseyni yolda şan ve şerefle yürümeye devam edecektir.

Biz dik durmayı, adamlığı, yiğitliği, zalimlere, güç odaklarına, boyun eğmemeyi adam gibi adam, şehit liderimiz Muhsin Başkan’dan öğrendik.

Büyük Birlikçiler, Alperen gençliğimiz, Muhsin Yazıcıoğlu dostları, sevenleri, aziz milletimiz; 25 Mart’ta şehit liderimizin Taceddin Dergahı’ndaki kabri başında olacağız.

Ey Şehit liderim;

Davan davamız, yolun yolumuz, sevdan sevdamızdır.

Allah Muhsinlerle, Hüseyinlerle, Alperenlerle beraberdir.

Bu duygu ve düşüncelerle fedakar, vefalı, davasına inanmış Alperen gençlerimizi en kalbi duygularla selamlıyor hepsinin gözlerinden öpüyorum.

ÜLKÜMÜZ GÖKLERDE DALGALANAN BİR SANCAK, ALLAH’IN HUZURUNDA EĞİLİRİZ BİZ ANCAK.