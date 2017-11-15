BBP'den baraj ve ittifak açıklaması

BBP lideri Destici, Bahçeli'nin baraj ve AKP ile ittifak çıkışının ardından açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi, cumhurbaşkanının yarıdan bir fazla oyla seçilmesini benimsediğinden yönetimde istikrar sağlanmış olmaktadır. Anayasa'nın diğer emri olan temsilde adaleti gerçekleştirmek için de milletin iradesini mümkün olan en yüksek seviyede sandığa ve TBMM'ye yansıtacak yeni bir sistem tesis edilmelidir. Bu doğrultuda seçim barajı kaldırılmalıdır." dedi.

Destici, Ataköşk Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Irak-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

UYUM YASALARI

Destici, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halkoylaması ile anayasa değişikliğinin gerçek manada siyasi hayata yansıması için Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nda köklü ve önemli değişikliklere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Referandum sonrası çıkarılması gereken uyum yasalarıyla ilgili görüş ve önerileri bölüm bölüm TBMM, siyasi partiler ve kamuoyu ile paylaşmak istediklerini kaydeden Destici, şunları söyledi:

"Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi, cumhurbaşkanının yarıdan bir fazla oyla seçilmesini benimsediğinden yönetimde istikrar sağlanmış olmaktadır. Anayasa'nın diğer emri olan temsilde adaleti gerçekleştirmek için de milletin iradesini mümkün olan en yüksek seviyede sandığa ve TBMM'ye yansıtacak yeni bir sistem tesis edilmelidir. Bu doğrultuda seçim barajı kaldırılmalıdır. Partiler arası seçim iş birliği, ittifakı yasal hale getirilmelidir. Seçime birlikte katılmaya karar veren partiler anlaştıkları ortak bir liste üzerinde karar alıp, ittifaktaki her partinin de amblemi seçim pusulasında mevcut olacak bir şekilde tek liste ile seçime girebilmelidir. Ayrıca bu ittifaklara isim verilmesine de müsade edilmelidir."

Destici, mevcut sistem yerine 600 milletvekilinin 500'ünün daraltılmış bölge sistemiyle seçilmesi, 100 milletvekilinin ise Türkiye milletvekili olarak seçilmesi gerektiğini aktardı.

"İTTİFAKTAN KAÇINMAYIZ"

Bölgelere ve illere göre milletvekili sayıları tespitinin illerin nüfus sayıları esas alınarak değil, Yüksek Seçim Kurulunca açıklanan seçmen sayılarına göre yapılması gerektiğini vurgulayan Destici, seçim dönemlerinde propaganda imkanlarının adil hale getirilmesi gerektiğini, siyasi partilere yapılan hazine yardımının ya tamamen kaldırılması ya da anayasanın eşitlik ilkesine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Destici, "2019'a yönelik partinizin bir ittifak arayışı var mı?" sorusu üzerine, "Geçmişte de ittifaklar yapmış, bu konuda tecrübeli bir partiyiz. Ülkemiz, devletimiz için biz iş birliği yapmamız gerekirse bundan kaçınmayız. Şu parti veya bu parti ile bugünden bir şey söylemek doğru olmaz." diye konuştu.

"BARAJ KALKMALI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin açıklamaları sorulan Destici, "Sayın Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili yaptığı açıklamayı çok önemsiyoruz, doğru ve saygıdeğer buluyoruz. Buna karşı söylenen sözleri çok basit ve sığ bulduğumu ifade etmek istiyorum. 'MHP barajın altına gidiyor da onun için baraj kalksın' dedi gibi sözler çok sığ ve basit." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, seçime 2 yıl olduğunu, 2 yıl öncesinden Türkiye'nin gündeminin buna kilitlenmesini doğru görmediğini, ülkenin çok daha önemli problemlerinin bulunduğunu kaydetti.