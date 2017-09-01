Belediye, ıhlamurlarına el konan yaşlı adamdan özür diledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıtanın ıhlamurlarına el koyması nedeniyle ağlayan 75 yaşındaki Recep Aktaş’tan özür dileyerek, ıhlamurlarını teslim etti.

Dün, kentin en işlek caddesinde ıhlamur satmaya çalışan Recep Aktaş, zabıtanın ıhlamurlarına el koyması üzerine ağlarken, çevresindekiler zabıtaya tepki gösterdi. Aktaş’ın görüntülerini izleyenler sosyal medyada zabıtaya tepki gösterdi.

Bugün, Sakarya Büyükşehir Beledisi sosyal medya hesabından yaşlı adamdan özür dileyerek, ıhlamurlarınÿ iade edildiğini belirtti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bayram öncesi yapılan rutin zabıta denetimi kapsamında şehir merkezinde seyyar satıcılarla ilgili çalışma yapılmıştır. Şehrimizin en işlek caddesinde seyyar olarak ıhlamur satan Recep amcamız ile zabıta ekiplerimiz arasında hepimizi üzen bir hadise yaşandı."