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Zabıta tarafından Ihlamurları alınan adam gözyaşlarını tutamadı

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Zabıta tarafından Ihlamurları alınan adam gözyaşlarını tutamadı
Adapazarı'nın en işlek caddesinde yer tezgahında ıhlamur satmaya çalışan yaşlı adam, zabıta görevlilerinin müdahale edip ıhlamurlarını alınca sinir krizi geçirerek ağladı.

Adapazarı şehir merkezindeki insanların yoğun olduğu Çark Caddesi üzerinde yer tezgahı kuran yaşlı bir adam, ıhlamur satmaya çalıştı. Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri yaşlı adama satış yapmasının yasak olduğunu belirterek, tezgahındaki ıhlamur dolu poşetleri aldı. 

Ihlamurları elinden alınan yaşlı adam caddenin kenarındaki bir pasajın önüne oturarak sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı teselli etmeye çalışan vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi

Yaşlı adam ise, "Onlar benim çocuklarımın rızkıydı. Ben bu yaştan sonra para kazanmaya çalışıyorum emeğimi geri verin. 80 yaşındaki adamın malını almak nedir. Benim çocuklarım doymasın mı?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. 

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