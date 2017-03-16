Beş kişiden birimiz işsiz kaldık

Aralık 2016 istihdam göstergelerine göre, TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 12.7 oldu. 5 yıl önce 2011 Aralık ayında bu sayı 2 milyon 429 bin kişi idi.

İş aramayıp çalışmaya hazır olanları da katarsak, fiilen işsiz sayısı 6 milyon 290 bin kişi oluyor ve fiili işsizlik oranı da yüzde 19.1'e yükseliyor. Yani yaklaşık beş kişiden biri işsizdir.

***************************************************

Aralık 2016 İşsizlik Göstergeleri

TUİK Açıklanan Sayı(Bin) Oran(Yüzde)

-------------------------------- ----------------- -------------------------

İşgücü 30.541 100.0

İstihdam 26.669 87.31

İşsiz 3.872 12.7

Tarım Dışı İstihdam 21.753 71.2

Tarım Dışı İşsiz 14.9

Genç Nüfus 24.0

Fiili İşsizlik

-------------------------------

İş Aramayan İşsizler Dahil 6.290 19.1

Fiili İşgücü 32.959 100.0

OECD Ortalaması

İşsizlik Oranı (Temmuz 2016) 6.4

******************************************************

Ortalama işsizlik oranının yüzde 12.7 olmasına karşılık, tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14.9 oldu. Tarım sektörü işsizliği göstermediği için, tarım dışı işsizlik oranı daha doğru bir orandır.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24 gibi çok yüksek seviyeye yükseldi. Gençleri işsiz bırakmak, daha çok sosyal problem demektir. Onları vekil yapmadan önce onlara iş yaratmak daha akıllıca olur.

Öte yandan, düşük istihdam oranı da işsizlik kadar önemlidir.

Bizde 15 artı yukarı yaşlardaki nüfus içinde istihdam edilenler oranı yüzde 45.1'dir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2016 yılına ilişkin İstihdam Görünümü Raporu'na göre Türkiye, 35 üye içinde istihdam oranı en düşük ülkedir.

İstihdam oranı en yüksek ülke yüzde 85.2 ile İzlanda'dır. Sonrasında yüzde 80.6 oranıyla İsviçre geliyor. İşsizliğin yüksek olduğu İspanya'da bile istihdam oranı bizden daha yüksek, yüzde 59.1 dir. OECD ortalaması olarak da bu oran yüzde 66.5'tir.

Türkiye'de istihdam oranı neden düşüktür? Aşağıdaki tablo bunun cevabını veriyor... Bir kişinin istihdama dahil olması için önce aktif nüfusa dahil olması ve sonra da çalışmak istemesi gerekir.

*************************************

Aktif Nüfusa Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı(Aralık 2016 )

Bin kişi

İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 2.418

Mevsimlik çalışanlar 130

Ev işiyle meşgul 11.071

Eğitim-Öğretim 4.671

Emekli 4.227

Çalışamaz halde 3.984

Diğer 1.991

***************************************************

İşsiz kaldığı halde veya 18 yaşını geçtiği halde iş aramayanlar, aktif nüfusta gösterilmiyor. Gerçekte bunlar iş bulsa işe başlayacak olanlardır. Fiili işsiz sayısını bulmak için bunları aktif nüfusa dahil etmek ve işsiz kabul etmek gerekir.

Asıl sorun kadınlarda çalışma geleneğinin düşük olmasıdır. Bunun temel nedeni, dini ve geleneksel anlayıştır. Kadınların çalışmasının hoş görülmediği bölgeler var. Ayrıca tarlada ve bağda çalışanlar da istihdam içinde yer almıyor.

İşsizlik neden bu kadar arttı? Yatırımlarda ve GSYH büyümede artış olmazsa elbette işsizlikte de artış olur. Ancak bugünkü işsizlikte bize özel nedenler daha etkilidir. 3 milyon Suriyeli var. Bunların bir kısmı asgari ücretin de altında ve kayıtsız çalışıyor. İnşaatlarda, boya ve badana işlerinde, tamir işlerinde, işveren yanındaki işçiyi çıkarıyor, Suriyeli alıyor.

Bu gidişle işsiz sayısı daha çok artacaktır. İşin anlaşılmayan yanı ise, bir milletin aşından, işinden olması pahasına yapılanların insanlık anlayışına uygun olup olmadığıdır.