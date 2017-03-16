Bugünkü YENİÇAĞ »

Beş kişiden birimiz işsiz kaldık

» »
Esfender KORKMAZ

Aralık 2016 istihdam göstergelerine göre, TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 12.7 oldu. 5 yıl önce 2011 Aralık ayında bu sayı 2 milyon 429 bin kişi idi.

İş aramayıp çalışmaya hazır olanları da katarsak, fiilen işsiz sayısı 6 milyon 290 bin kişi oluyor ve fiili işsizlik oranı da yüzde 19.1'e yükseliyor. Yani yaklaşık beş kişiden biri işsizdir.

***************************************************

 Aralık  2016 İşsizlik Göstergeleri

 

TUİK Açıklanan                      Sayı(Bin)       Oran(Yüzde)

--------------------------------          -----------------    -------------------------

İşgücü                                         30.541                 100.0

İstihdam                                     26.669                   87.31

İşsiz                                            3.872                   12.7

Tarım Dışı İstihdam                    21.753                    71.2

Tarım Dışı İşsiz                                                       14.9

Genç Nüfus                                                             24.0

 

Fiili İşsizlik

-------------------------------

İş Aramayan İşsizler Dahil            6.290                  19.1

Fiili İşgücü                                  32.959               100.0

 

OECD Ortalaması 

İşsizlik Oranı (Temmuz 2016)                                 6.4

******************************************************

Ortalama işsizlik oranının yüzde 12.7 olmasına karşılık, tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14.9 oldu. Tarım sektörü işsizliği göstermediği için, tarım dışı işsizlik oranı daha doğru bir orandır.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24 gibi çok yüksek seviyeye yükseldi. Gençleri işsiz bırakmak, daha çok sosyal problem demektir. Onları vekil yapmadan önce onlara iş yaratmak daha akıllıca olur.

Öte yandan, düşük istihdam oranı da işsizlik kadar önemlidir.

Bizde 15 artı yukarı yaşlardaki nüfus içinde istihdam edilenler oranı yüzde 45.1'dir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2016 yılına ilişkin İstihdam Görünümü Raporu'na göre Türkiye, 35 üye içinde istihdam oranı en düşük ülkedir.

İstihdam oranı en yüksek ülke yüzde 85.2 ile İzlanda'dır. Sonrasında yüzde 80.6 oranıyla İsviçre geliyor. İşsizliğin yüksek olduğu İspanya'da bile istihdam oranı bizden daha yüksek, yüzde 59.1 dir. OECD ortalaması olarak da bu oran  yüzde 66.5'tir.

 Türkiye'de istihdam oranı neden düşüktür? Aşağıdaki tablo bunun cevabını veriyor... Bir kişinin istihdama dahil olması için önce aktif nüfusa dahil olması ve sonra da çalışmak istemesi gerekir.

*************************************

Aktif Nüfusa Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı(Aralık 2016 )

                                                               Bin kişi

İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar          2.418

Mevsimlik çalışanlar                                 130

Ev işiyle meşgul                                      11.071

Eğitim-Öğretim                                        4.671

Emekli                                                      4.227

Çalışamaz halde                                       3.984

Diğer                                                         1.991

***************************************************

İşsiz kaldığı halde veya 18 yaşını geçtiği halde iş aramayanlar, aktif nüfusta gösterilmiyor. Gerçekte bunlar iş bulsa işe başlayacak olanlardır. Fiili işsiz sayısını bulmak için bunları aktif nüfusa dahil etmek ve işsiz kabul etmek gerekir.

Asıl sorun kadınlarda çalışma geleneğinin düşük olmasıdır. Bunun temel nedeni, dini ve geleneksel anlayıştır. Kadınların çalışmasının hoş görülmediği bölgeler var. Ayrıca tarlada ve bağda çalışanlar da istihdam içinde yer almıyor.

İşsizlik neden bu kadar arttı? Yatırımlarda ve GSYH büyümede artış olmazsa elbette işsizlikte de artış olur. Ancak bugünkü işsizlikte bize özel nedenler daha etkilidir. 3 milyon Suriyeli var. Bunların bir kısmı asgari ücretin de altında ve kayıtsız çalışıyor. İnşaatlarda, boya ve badana işlerinde, tamir işlerinde, işveren yanındaki işçiyi çıkarıyor, Suriyeli alıyor.

Bu gidişle işsiz sayısı daha çok artacaktır. İşin anlaşılmayan yanı ise, bir milletin aşından, işinden olması pahasına yapılanların insanlık anlayışına  uygun olup olmadığıdır. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
KİTAP
  • Halk kültürümüze 5 armağan daha
  • Hayatın hakikatini fısıldayan fıkralar
  • Karlı ve yağmurlu günlerin İstanbul'u
  • Tarihin derinliklerinde darbeci kafanın izleri
  • Yedi tepeli şehrin unutulmaz aşkları
MEDYA POLEMİK
  • Barzani "Hayır" diyenleri terörist ilan edebilir!
  • Bağımlı Meclis güçlü olamaz
  • "Suikastlar olabilir!"
  • Saldırganlara öğütler
  • Bahçeli her ihraçla daha büyük tepki topluyor
KONUK KALEM
  • Yarım kalan projeler masada şekilleniyor
  • Nasıl yaşamalı, neyi seçmeli?
  • 21. Yüzyıl’da  Atatürk’ü anlamak / Tahsin Ataizi
  • Rakka'ya Musul'dan girilir
  • Yaşlı yazarın son sözleri…
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti