Beyaz eşya rekor kırdı

Yurtiçinde beyaz eşya satışları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 artış gösterdi.

Yurtiçinde beyaz eşya satışları, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 artarak 538 bin adet seviyesine ulaştı. 2017 sonuna kadar toplam 7.8 milyon adet ile rekor kırması bekleniyor. Kasım ve Aralık 2016'daki büyüme ivmesi şaşırtıcı bir şekilde Ocak 2017’de de devam ederken, beyaz eşya sektöründeki fiyat artışına rağmen özel tüketim vergisinin 4 ay süreyle yüzde 6.7’den “sıfır”a indirilmesi, şubat ayındaki pozitif görünümü destekledi. Şubat ayı yurt içi satışlarındaki büyüme oranları göz önüne alındığında, iç talepte Nisan 2017 sonuna kadar gelişme öngörülürken, pazardaki şirketlerin kampanyalarıyla talep yukarı çekiliyor.

"DEVLET DESTEĞİ OLUMLU ETKİ YAPTI"

Bu yükseliş, devlet tarafından desteklenen beyaz eşya talebi ve tüketicilerin beyaz eşyalarını yenileme isteği ile açıklandı. Yeni yıl, ihracatta da ciddi bir hareketlilik başlattı. Ocak 2017’de ihracat satışları yıllık bazda da yüzde 3.6 artarak tüm zamanların en yüksek rakamı olan bin 356 adet seviyesinde gerçekleşti. Avrupa pazarındaki istikrar ve diğer bölgelerdeki potansiyel büyüme de göz önüne alındığında, 2017 yılında ihracat hacimlerindeki büyümenin ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.