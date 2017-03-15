Bitlis'te beş minare

Yer Bitlis. Aynı zamanda vekâleten belediye başkanlığı da yapan vali, Gökçek televizyonu diye bilinen kanalın muhabirine kentin tarihi dokusundan, havasından suyundan, turistik öneminden bahsediyor, insanların Bitlis'e uğramasını öneriyor...

Bu arada "Terör yok" diyerek dinleyenleri şaşırtıyor; ona göre kanunsuzluklara karşı her türlü önlem alınmış durumda...

Valinin, televizyoncuyu vilayetteki makamında mı, yoksa belediyedeki odasında mı kabul ettiği anlaşılmıyor.

Yalnız herkesin dikkatini çeken bir görüntüye tanık oluyoruz...

Duvarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kocaman bir fotoğrafı asılı fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yok...

Söylenecek çok söz var ama gelecek sefere diyor ve cevabı merak edilen iki soruyu soruyorum; birincisi Atatürk'ün fotoğrafı yerine ne zaman asılacak, ikincisi her ilimizde durum Bitlis'teki gibi mi!?

---

Faşizmden korkan faşistler

Almanya'nın ve Hollanda'nın bize neden böyle hoyrat, kaba, hukuk dışı, insanlıktan nasipsiz bir tavır takındığını irdelemeliyiz.

Gelme ihtimali zayıf da olsa AKP ve MHP tarafından dayatılan ne olduğu belirsiz rejimin insanlık tarafından örnek alınması ihtimalinden ürkmüş olabilirler.

Halen hayali olan bahse konu rejimin, kendi politikacıları tarafından örnek alınmasından endişe duyabilirler...

Faşist ve Nazi cereyanlarından çok çektikleri için ortaya çıkacak yeni bir baskıcı rejimin yayılması ihtimalinden korkabilirler...

Gelecek rejimi, nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayın da sayabilirler...

Almanya gibi Hollanda da herhalde bunları düşündü ve hukuk tanımaz davranışlarda bulundu...

Türkiye'nin gündemine taşınan tek adama dayalı sistemi Avrupa'yı da tehdit edecek faşist bir rejim saydılar ki evet kampanyasının önünü kesmeye kalktılar.

Hem faşizmden korktular, hem de faşist gibi davrandılar.

* * *

Gurbetçi Türkler'e gelince... Bulundukları ülkelerdeki refahtan, özgürlükten ve hukuktan yararlandıkları için, bunların sıkıntısını çeken anayurttaki kardeşlerinin neden HAYIR demeye hazır olduğunu anlamakta zorlanabilirler.

Bilmeden ve düşünmeden EVET derlerse milletimizin çıkmaza girmesine sebep olurlar.

Çok zaman kalmadı...

Soydaşlarımıza her vasıtayı kullanarak neden HAYIR demek gerektiğini anlatmalıyız... Yarın kesin dönüş yaptıklarında, karanlık bir Türkiye'de yol yordam aramak zorunda kalmasınlar diye hepsini mutlaka uyarmalıyız!

---

Diplomasi nasıl olur, öğrenelim

Tehditle, kaba sözcüklerle, Alman Maliye Bakanı'nın yaptığı gibi, aba altından sopa göstererek dış politika sürdürülemez.

Kendine güvenen ülke kavga etmez; hasmane tavırlar takınan ülkeyle ilişkilerini keser, kendi yağıyla kavrulmayı seçer...

Bu tavır, saygınlığına da gölge düşürmez...

Ama "Seninle olacağım fakat kavgadan da, ağzımı bozmaktan da, aba altından sopa göstermekten de vazgeçmeyeceğim" derseniz, dışlanırsınız, itibarınız da kalmaz...

Birçok Avrupa ülkesi bugün o konumda...

* * *

Ülkeler akıllı ellerde yücelir.

Ebleh ellerde ise ne hale geldiklerini görüyoruz, işte Suriye, işte Irak, işte Hollanda...

---

Sizce hangisi, hepsi mi

Kılıçdaroğlu:

-Erdoğan tek adam...

Erdoğan:

-Asıl tek adam o, yedi seçime girdi, birini bile kazanamadı, hâlâ yerinde duruyor...

Bahçeli:

-Tartışmayın, bu durumda tek adam benim, kendimi bildim bileli seçim kaybediyorum ama basıp gitmiyorum...

---

Tercüman lâzım

"Hollanda, bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Türkiye bunun karşılığını en ağır şekilde verecektir."

Bunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım'ın ne demek istediğini anladınız mı?

"Türkiye bunun karşılığını en ağır şekilde verecek" yerine "En ağır şekilde ödetecektir" deseydi arada tercümana gerek kalmazdı...

---

DİKKAT, HAYIR dememize 31 Gün kaldı

---

ANLAMLI SÖZLER

Üzülme, bir şeyin bitişi yeni bir şeyin başlamasına vesile olur. (CEDRİC)