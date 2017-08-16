Suudi veliaht prens Bodrum sokaklarını koruma ordusuyla gezdi.

Suudi Arabistanın en zengin veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud Bodrum sokaklarında elinde tesbihi ile gezdi.

Bodrum marinasına inen prens koruma ordusu ile birlikte sokak sokak dolaştı.

Kareli lacivert bir gömlek ve lacivert bir şortla dolaşan prensin elindeki Zaza tesbihi ise dikkatlerden kaçmadı. Prense Başbakanlık danışmanı Taha Genç eşlik etti. Milas - Bodrum havalimanına iniş yapan kraliyet uçağımda 300 valiz ve 30 bisikletle çıkmıştı. Bodrum sokaklarını gezen Suudi prensi kimse tanımadıGeldiği gün bisiklete binen prens bugün ise cennet koyda yürüyüş yaptı.

40 kişilik koruma ekibiyle Bodrum marina, Neyzen Teyfik caddesinde gezen prens ailesi ile birlikte bir kafeye oturdu. Kafeyi kapatan prens yaklaşık 2 saat boyunca ailesi ve yakın dostlarıyla sohbet etti.

32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prensin 'Kingdom 5 KR’ isimli süper lüks yatıda Cennetkoy da hazır bekliyor. Gündüzleri yata geçen prens ailesi ile birlikte su sporları yapıyor.