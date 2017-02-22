Böke'den, Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine yorum

CHP Sözcüsü Böke, Başbakan Yıldırım'ın, partisinin dünkü grup toplantısında ''bozkurt işareti'' yapmasına ilişkin, "Siyaset sürekli bir kitleye mesaj vermek üzerinden yapılırsa, öyle kafa karışıklıklarının olması şaşırtıcı değil" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sonrasında MYK'ya ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, halk oylamasına 53 gün kaldığını hatırlattı.

Böke, ülke genelinde "hayır" deme iradesinin güçlendiğini her alanda gördüklerini belirterek, "Türkiye, daha aydınlık günlere doğru hızla yol alıyor. Çok hayırlı bir geleceğin kapısı aralanıyor" dedi.

''BOZKURT İŞARETİ'' SORULDU



Böke'ye, Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı "bozkurt işareti" de soruldu.



"Kafalar çok karışmış" diyen Böke, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Siyaset dediğiniz şey, eğer sürekli bir kitleye mesaj vermek üzerinden yapılırsa, öyle kafa karışıklıklarının olması şaşırtıcı değil. Siyasetin bir derdi olmalı. O da vatandaşın kimliğinden bağımsız olarak sorunlarını çözmek olmalı. Bakın Türkiye çok kutuplaştı, bu kutuplaşmaya 'hayır' demeye ihtiyacımız var. Bu kutuplaşmayı pekiştirecek her tür ayrıştırma Türkiye'nin yarınlarını karartmaya devam eder."

"BU TEHDİTLER BİZİ YILDIRAMAZ"



Böke, açıklamalarının ardından soruları da yanıtladı.



İstanbul'da dün katıldığı bir televizyon yayını sırasında, kendisine yönelik gelen bir tehdit telefonu nedeniyle polis ekipleri tarafından havalimanına götürüldüğünün hatırlatılması ve ayrıntılarının sorulması üzerine Böke, şunları söyledi:



"Bugün yaşatılıyor olan korku iklimi kendi sesini özgürce çıkarmak isteyen milyonlara uygulanıyor. Şunun unutulmaması gerek, biz demirden korksak trene binmezdik. Biz, çocuklarımızın geleceğine dair bir endişemiz olmasa siyasete girmezdik. Eğer çocuklarımızın korkmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyorsak, bugün hepimizin korkusuzca, ortak bir mücadele vermesi gerekiyor. Bu tehditler bizi yıldıramaz, biz aydınlık bir Türkiye'yi inşa etmek için, arkamızda milyonların gücüyle, bütün Türkiye'nin çocuklarının gözlerindeki ışıltıyla bir mücadelenin parçasıyız. Dün yaşanmış olanın kimse için tekrar etmeyeceği bir Türkiye için ben dimdik ayaktayım ve biliyorum ki asla yalnız değilim."



Anneannesinin konudan haberden olmadığını ve bu açıklamaları duyduğunda endişeleneceğini belirten Böke, "Telaşlanacak hiçbir şey yok anneanneciğim" ifadesini de kullandı.