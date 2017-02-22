AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 'bozkurt' işareti yapan Başbakan Yıldırım'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, "gerekirse her işareti yaparız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, partisinin grup toplantısında 'bozkurt' işareti yapması Ülkücü camia tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Toplantı çıkışı sorulan sorular üzerine işareti engelliler için yaptığını ve anlamının "evet" olduğunu açıklayan Yıldırım'dan yeni bir açıklama geldi.

Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle biraraya gelen Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'a özellikle partsinin grup toplantısında yaptığı bozkurt işareti soruldu. Yıldırım,"Gerekirse her işareti yaparız" diyerek yanıt verdi.

HAYIR ÇIKARSA ERKEN SEÇİM GÜNDEME GELEBİLİR

Başbakan Yıldırım, gazetecilerin soruları üzerine birkaç defa erken seçimin gündemde olmadığını belirtti. Yıldırım, eğer referandumda 'Hayır' çıkarsa ve hükümet üzerinde baskı olursa tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

MHP'NİN İDAM ÇAĞRISINA CEVAP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti samimiyse idam cezasını getirirse, MHP olarak kayıtsız şartsız destek veririz" açıklamasına ilişkin, "Referandum sonrası MHP ile oturur konuşuruz. Önce referandumu yapalım, sonra bakarız" ifadelerini kullandı. MHP ile ortak etkinlik konusunda ise "Belki bir iki programda olur ama etkinlik yok" dedi.