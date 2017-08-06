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Bozdağ: 'Yeni devlet' sözleri bizi bağlamaz

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Bozdağ: 'Yeni devlet' sözleri bizi bağlamaz
AKP'li Ayhan Oğan'ın sözleri ile başlayan 'yeni devlet' tartışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan da açıklamalar geldi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'yeni devlet' tartışmalarıyla ilgili olarak Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"1) Türk milletinin binlerce yıldır devam eden kadim devlet geleninin sonuncusu ve Türk milletinin son devleti, Türkiye Devleti'dir (Anayasa, m.1)

2) Türkiye Devletinin yönetim şekli, cumhuriyettir (Anayasa, md.1)

3) Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir (Anayasa, md.2)

4) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir (Anayasa, md.3)

5) Türkiye Devleti'nin bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır; millî marşı ‘İstiklal Marşı’dır; başkenti Ankara’dır.

6) Devletimizin adı, yönetim şekli, dili, bayrağı, başkenti ve milli marşı ile vatanımız bellidir, birdir/tektir.

7) "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devleti" benimsemiş hükümetimiz için bunlar, devletimizin/anayasamızın temel esaslardır.

8) Bunlar, sadece anayasa için değil aynı zamanda Hükümetimiz için de, değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez temel esaslardır.

9) Bize düşen, bugün ve istikbalde aziz milletimizin ve büyük devletimizin daima güçlü olması ve daima güçlü kalması için çalışmaktır.

10) Bize düşen milletimizin/devletimizin huzur, güvenlik ve refahı için çalışmak, milletimizi ve devletimizi kıyamete dek korumak ve yaşatmaktır.

11) Bizim için en büyük şeref, aziz milletimiz ve büyük devletimiz için durmaksızın çalışmak ve gerektiğinde tereddütsüz şehadete koşmaktır.

12) Milletimizi, bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi, mukaddesatımızı ve istiklalimizi korumak/yaşatmak için bu aziz millet, nice şehitler verdi.

13) Aziz şehitlerimiz; milletimiz, bayrağımız, vatanımız, devletimiz, mukaddesatımız ve istiklalimizin manevi nöbetçileridir/muhafızlarıdır.

14) Seksen milyon vatan evladı da milletimiz, bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve istiklalimiz için gerektiğinde şehit olmaya hazırdır.

15) Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi ve halka daha iyi hizmet sunulması konusunda herkesin ve her partinin farklı görüşleri olabilir.

16) AK Parti'nin ve hükümetimizin görüşlerini oluşturanlar ve açıklayanlar, bellidir. Bunların dışındaki beyanlar; sadece beyan sahibini bağlar.

17) Hükümetimiz, Türk milletinin ve Türkiye Devletinin hükümetidir. Vazifemiz, Türk milletini/Türkiye Devletini her alanda daha güçlü kılmaktır.

18) Hiç kimse, milleti ve devleti için ölümü şereflerin en büyüğü kabul eden bu kadroyu, devlet karşıtı ve devletle sorunlu gösteremez.

19) Bir televizyon programında AK Parti MKYK'sının eski bir üyesinin beyanları, şahsını bağlar; Hükümetimizi ilzam etmez.

20) Rabbim bir daha bu aziz milleti, yeni bir devlet kurmak zorunda bırakmasın; milletimiz ve devletimiz kıyamete dek payidar olsun… Amin.

21) İnşallah Türk milleti ve onun kurduğu son devletimiz Türkiye Devleti, kıyamete kadar var, bir ve hür olarak payidar kalacaktır."

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