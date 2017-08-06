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Ayhan Oğan: İlk dört madde değişebilir, Atatürk kurucu değildir

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Ayhan Oğan: İlk dört madde değişebilir, Atatürk kurucu değildir
“Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” sözleriyle tüm şimşekleri üzerine çeken AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın, bir diğer skandal sözleri ortaya çıktı.

Katıldığı bir programda kurduğu cümlelerle sosyal medyanın büyük tepkisiyle karşılan AKP'li Ayhan Oğan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

AKP MKYK üyesi Oğan'ın, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” sözlerinden önce Anayasa'nın ilk dört maddesine karşı olduğu da görüntülere yansıdı.

Oğan, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini "Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmez değildir, töre değişmezdir. Töreyi koyan istişare heyeti kimse onlar her şeyi değiştirebilir" sözleriyle ifade ederken, Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmadığını savundu.

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