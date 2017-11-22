Rasim Ozan Kütahyalı diye biliniyor.. Türkiye'nin doğru insanları, onu tanıdıkça adına kısaca "ROK" dediler..

Yıllardır sövmedik değerimizi bırakmadı.. Üstelik tek başına da değil, karı koca yaptılar..

Cumhuriyetin ikincisini kovaladılar ağa babalarıyla birlikte..

Bugün terör örgütü dediklerinin bankasından kıyak krediyle, yalı dairesi aldılar..

Orduya kurulan kumpasta en başta bu adam koşuyordu.. Paşalara, fetö ağzıyla "Bittiniz oğlum siz" diye atar-gider yapıyordu..

Açılım sürecinde Öcalan'ı övdü, kumpas sürecinde bugünün kaçak savcılarını..

AB ile bal börekken Brüksel hayranıydı, ABD ile bal börekken Washington..

YPG elebaşı Salih Müslim Ankara'da el üstünde tutulurken, ona övgüler dizdi.. Suriye'deki dinci gruplar revaçtayken de, bıraksan gidip savaşacaktı da, yemedi..

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Ekranda her daim saçmalıyordu zaten de, Boşnak kardeşlerimize "ahlaksızca" laf edince, en azından Beyaz TV ekranında final yaptı..

Bol sıfırlı rakamlarla ekranlarına çıktığı ülkede, taarruz edilmedik değer bırakmayan bir şovmenin sonu, Evlad-ı Fatihan'a ettiği saygısızlıkla geldi..

Dün de böyleydi bunlar.. Bugün de aynılar.. O yüzden dedim, bu 'ROK' aynı 'ROK..'

HAKLISINIZ

Edirne'deki bir fotoğraf sosyal medyada dolaşıyor.. Fotoğraf, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Edirne programında kadınlarla bir araya geldiği salondan..

Salonun dört bir yanında Meral Akşener'in fotoğrafı asılıydı.. Konuşmanın planlandığı masanın arkasında ise büyük önderin fotoğrafı ve bayrağımız..

Meral Hanımın temposu ve enerjisine yetişmek zor.. Dolayısıyla, soğuk algınlığını da hesaba katan Edirneli "İYİ"ler, konuşmanın oturarak yapılacağını düşünmüş..

Ve Atatürk fotoğrafı ile bayrağın yerini, kamera açısı itibarıyla tam da arkasında görünecek şekilde planlamış..

Dedim ya sosyal medyada çokça konuşuldu.. Niyet sorgulandı.. "Nasıl olur da Atatürk'ün fotoğrafı aşağıda olur.."

Doğru, olmaz, olmamalı..

Ancak büyük önderin fotoğrafı aşağıda değil, tam da genel başkanın arkasında planlanmış..

Ama yine de hepsine eyvallah..

Ve o yüzden başlığım "Haklısınız" oldu..

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Ancak belirtmeden geçemeyeceğim; Mustafa Kemal Atatürk konusunda, samimi dostlara ve vatandaşlaradır bu başlık..

Yoksa, siyasi hayatları Atatürk ve O'nun değer ve hedefleriyle mücadeleyle geçmişlerin, sinekten yağ çıkarma ya da öküzün altında buzağı aramalarına değil..

İYİ ve dürüst ve samimi olanlara söyleyecek söz yok; "İyi niyetli bir hesap, teknik bir sıkıntıya dönüştü.."

Ancak, bunları konuşurken aklıma ne geldi biliyor musunuz?

Hani proje diyenler var ya..

Hani organize işler diye yırtınanlar var ya..

En çok bağıranlar da onlar ha.. Fıtratlarında Atatürk alerjisi olanlar yani..

Eee demek ki, organize işler değilmiş, millet el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor..

Dolayısıyla, niyet başkaydı, çıkarılan mana başka oldu.. Yine de haklısınız..

Bu tür kazalar olur, olmaz değil.. Olursa amatörlükten olsun.. Fıtrattan olmasın da.. Gerisi, dikkatle hallolur..

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Son söz; Böyle bir durumda samimiyetle tepki gösteren herkese teşekkürler.. Büyük önderimiz ve bayrağımız için gösterilen dikkat, olmasını istediğimiz şey..

Kızanlar, öfkelenenler, sayfalar dolusu yazanlar; iyi ki varsınız.. Bu hassasiyetinizle büyük önderi yaşatanlar da sizlersiniz..

Biliniz ki; dilimiz de, irfanımız da, fıtratımız da bir.. Aşk olsun size..

YİNE ÜZGÜNÜM LEYLA!

Amerika'daki mahkemede Reza Zarrab'ın adı 'Sanık' listesinden çıkarılmış.. Yani?

Yanisi şu, kendisi resmi olarak da 'İtirafçı tanık' oldu..

Feryat ediyor iktidar ve çevresi.. Kim bu feryat edenler; zamanında, Türk'ün askerini sanık, alçak teröristi tanık yapanlar..

Dün itirafçı teröristi tanık yapanlar, bugün, itirafçı tanıktan dert yanıyor..

Vesileyle hayat, bilmeyene inatla ders vermeye devam ediyor..

GÜNÜN SÖZÜ

İyiliğe iyilik her kişinin işidir, kötülüğe iyilik, er kişinin işidir.. / Azerbaycan Atasözü