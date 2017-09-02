Bülent Tezcan: CHP hiçbir zaman camilere saldırmamıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "CHP'yi, vatanı korumak için canını veren Kuvayımilliyeciler kurmuştur. Bütün iftiralara rağmen CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecektir." dedi.

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalarda partilerini hedef aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Herkes bilir ki CHP'yi, işgalcilere karşı bağımsızlığı, inancı, imanı, ezanı ve vatanı korumak için canını veren Kuvayımilliyeciler kurmuştur. Cami üzerinden üretilen yalanlar bu gerçeği silemez. CHP, hiçbir zaman camilere, inanca, imana saldırmamış, onun özgürce yaşanacağı bir Türkiye kurmuştur."

Bülent Tezcan, "Milli Kurtuluş Savaşında keşke Yunanlılar galip gelseydi" diyenlerin mevcut iktidar döneminde korunup kollandığını ve önlerine sınırsız imkanların tanındığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Atatürk, cumhuriyet ve ortak milli değerlerimize saldırıp yalancı bir tarih yazanlar bu iktidarca teşvik edilmiştir. Bu iftira kampanyasının asıl hedefinin çağdaş Cumhuriyet değerleri olduğunu, Türkiye'nin yönünü Orta Doğu'ya çevirmeyi amaçladığını biliyoruz. Bu değerlerden kopmak demokrasiden ve laiklikten kopmaktır. Bu değerlere sahip olmayan komşumuz Orta Doğu ülkelerinin yaşadığı acı ortadadır. Bütün iftiralara rağmen CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecektir."