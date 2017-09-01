Erdoğan: "Bunlar değil miydi camilerimizi ahıra çeviren!"

Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu önderliğinde Çanakkale'de düzenlenen Adalet Kurultayı'nı eleştiren Erdoğan, "Bunlar değil miydi bizim camilerimizi ahıra çeviren, bunlar yeni değil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AKP’nin bayramlaşma töreninde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu bayram bir başka. Hamd olsun Genelkurmay Başkanımız Şanlıurfa’da kıtada, İçişleri Bakanımız Güneydoğu Anadolumuzun bir başka yerinde, Adalet Bakanımız Fırat Kalkanı Harekatı’nın olduğu bölgede. Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan elele omuz omuz bir bayram yaşıyoruz.

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ ARASINDA FİTNE ÇIKARMAK İSTEYENLERİ GÖRÜYORUM”

Son yıllarda terörle mücadele operasyonunda ve 15 Temmuz’da yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdelerini siper eden şehit ve gazilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum.

Son günlerde şehit ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkarmak isteyenler olduğunu görüyorum. 15 Temmuz konusundaki hassasiyetimizin sebebi bağımsızlığımıza ve geleceğimize yapılan en büyük saldırı olması sebebiyledir. Tüm şehit ve gazilerimizim bizim nazarımızdaki yeri aynıdır.

“ÇANAKKALE’DE TOPLANTIDA NELER OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Şehitler… Bunlarla ilgili kimlerin ayrım yaptığı, yapacağı belli. Çanakkale’de şehitlerimizin yattığı topraklarda ana muhalefet partisinin yaptığı toplantıda nelerin olduğunu gördünüz. Onlarda şehide saygı yok gaziye saygı yok. Onlar hep bu anlayışla yürüdüler. Onların şehadet nedir, şüheda nedir? Böyle bir anlayışı yok. Bunlar değil miydi bizim camilerimizi ahıra çeviren. Bunlar yeni değil.

“BUNLAR ECDADLARINI BİLMİYOR”

Paralel devlet dediler tutmadı paralel yapı dediler tutmadı… Tutmayacak bunu böyle bilin. Ülkemiz içinde terör örgütleri eliyle kurdukları tuzakları birer birer bozuyor. Oyunlara rıza göstermeyeceğiz. Hatta Arakan gibi coğrafyalarda da mücadelemizi sürdüreceğiz.3 gündür devlet başkanlarını arıyorum. İnşallah ayın 19’undan itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor orada çok farklı şekilde dile getireceğiz. Zaman zaman ‘Arakan’ın bizimle ne işi var niye karışıyoruz?’ diyenleri görüyorum. Bunlar tarihlerini bilmiyorlar ecdadlarını tanımıyorlar. Belki bize Arakan coğrafi olarak uzak ama tıpkı Pakistan gibi orası da gönül dünyamızın sınırları içindedir. Bu kanlı oyun Arakan’da bozulacaktır.

Sadece Arakan müslümanları değil diğer etnik gruplar da baskı altında. Bu insanlara ormanda yolunu şaşırmış bir ceylan, bahçeye düşmüş kanadı kırık kuş kadar değer vermeyen ilgi göstermeyen dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. Türkiye olarak biz bu konudaki hassasiyetimizi dile getiriyor bölgede insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Biz bu meselenin takipçisi olacak Türk mileti olarak tarihten gelen vefamızı göstereceğiz.

Tüm bu yaşananlar bize bir şeyi gösteriyor Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Bu bayram bunu bize ısrarla gösteriyor. Hele hele kendi aramızda dargın küs olmayacağız. Birbirimizi makam mevki nedeniyle sevmeyi şöyle atın bir kenara. Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz.

“YA ÖLECEĞİZ YA OLACAĞIZ”

Şu gerçeği asla unutmamalıyız, ülkemizin herhangi bir şehrinde patlayan terör örgütünün bombası ile Suriye ve Irak’takinin hiçbir farkı yoktur. Ya tüm gücümüzle bu mücadeleyi verecek gelecek asırdaki yol haritamızı netleştireceğiz ya da teslim olup başımıza geleceklere razı olacağız. Ya öleceğiz ya olacağız.

Siyasi ve diplomatik gücümüzle, askeri gücümüzle ekonomik gücümüzle mücadele edeceğiz. Zafer Allah’a aittir.