Büyükçekmece'de vinç yola devrildi
İstanbul’da E-5 Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
İstanbul Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç yola devrildi. D100 yolu Beylikdüzü istikameti trafiğe kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "D100 Büyükçekmece-Beylikdüzü Yönü Trafik kazası. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Kazaya Müdahale Ediliyor.Sürücüler Tem otoyoluna yönlendirilmektedir. D100 Büyükçekmece - Beylikdüzü yönü meydana gelen yaralanmalı #TrafikKazası sebebiyle Tem güzergahını kullanınız." denildi.
Etiketler: e-5, beylikdüzü, vinç devrildi
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.