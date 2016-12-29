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Büyükçekmece'de vinç yola devrildi

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Büyükçekmece'de vinç yola devrildi
İstanbul’da E-5 Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İstanbul Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde şiddetli rüzgar nedeniyle vinç yola devrildi. D100 yolu Beylikdüzü istikameti trafiğe kapatıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "D100 Büyükçekmece-Beylikdüzü Yönü Trafik kazası. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Kazaya Müdahale Ediliyor.Sürücüler Tem otoyoluna yönlendirilmektedir. D100 Büyükçekmece - Beylikdüzü yönü meydana gelen yaralanmalı #TrafikKazası sebebiyle Tem güzergahını kullanınız." denildi. 

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