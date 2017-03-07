Büyükelçi suikastçısının telefonundaki sır perdesi!

Savcılar, katil Altıntaş’ın silinen mesajlarına ulaşmak için FBI’dan destek istedi.Katilin kullandığı cep telefonunun şifresinin de henüz kırılamadığı ve Apple şirketinin İstanbul Şişli'deki Türkiye temsilciliğinden yardım istendiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rus makamları ile ortak yürütülen soruşturma kapsamında katil polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Serdar Ö.'ye ait olduğu öğrenilen Apple marka bilgisayarda inceleme yapıldı. Altıntaş'ın suikasttan on gün önce yani 9 Aralık 2016'dan itibaren sosyal medyadan Rusya'nın Ankara büyükelçisi Andrey Karlov ile ilgili araştırma yapmaya başladığı anlaşıldı.



SALDIRIDAN ÖNCE MESAJLARI SİLDİ



Google üzerinden bazı anahtar kelimeler ile yapılan aramalar tutanak altına alındı. Katilin Rus Kültür Merkezi'ni de aradığı belirlendi. Altıntaş'ın aynı bilgisayardan ve iPhone 4S marka cep telefonundan Gmail adresli mailine girdiği belirlendi. Katilin saldırıdan hemen önce Gmail adresindeki mesajları sildiği Twitter ve Facebook hesabını kapattığı ortaya çıktı. Telefonun ise şifreli olduğu öğrenildi.

Başsavcılık katilin Keçiören'deki evinde ele geçirilen Apple marka bilgisayarın detaylarına ulaşabilmek ve katilin en son kullandığı iPhone 4S telefonun şifresinin açılması için Apple şirketinin İstanbul Şişli'deki Türkiye temsilciliğine yazı yazdı. Altıntaş'ın telefonun şifresinin açılmasının önemli olduğu, içerisindeki bilgilerin önem arz ettiği belirtildi.

FBI'DAN YARDIM SÖZÜ



Ankara Başsavcılığı'nda gerek bilgisayarın detaylı incelenmesi gerekse de Gmail, Twitter ve Facebook adreslerinin geriye dönük incelenebilmesi için ABD Adalet Bakanlığı Federal Soruşturma Bürosu Hukuk Ataşesi Micheal Hickok ile toplantı yaptı. Ankara Başsavcılığı'nda 22 Şubat'ta gerçekleştirilen görüşmeye Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen ve soruşturma Savcısı Adem Akıncı katıldı. Savcılar, söz konusu bilgilerin soruşturmanın seyri açısından önemli olduğu belirterek Hickok'tan yardım sözü alındı.