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Eski TRT yapımcısı tutuklandı

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Eski TRT yapımcısı tutuklandı
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı H.A.’nın “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandı.

19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da resim sergisi açılışı sırasında Büyükelçi Karlov polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov suikastine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Guru Medya Yayın Grubu Başkanı H.A. Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulandı. Şüphelinin sorgusunun ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandığı bildirildi.

“BÖLGE TARAMA MESULLERİNDEN”

Türksoy, Gündem Rusya ve Gündem Avrasya dergilerinin yayıncılığının yanı sıra ayrıca TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın da yapımcısı olan H.A.’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında “bölge tarama mesullerinden” biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu bildirildi. H.A.’nın İstanbul’daki soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu itiraf ettiği, ancak 2008 yılından bu yana FETÖ ile irtibatının koptuğunu söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında H.A.’nın, 2012-2013 yıllarında firari FETÖ’cü Önder Aytaç ile telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca H.A.’nın Aralık 2016’da Moskova’da düzenlenen ve Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’ün de katıldığı “Türk-Rus İlişkilerine Ekonomik Bakış” isimli panelin organizatörü olan Eurasian House’un da genel direktörü olduğu bildirildi.

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