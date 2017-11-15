Cam fili yasağı kaldırılıyor mu?

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü cam filmi yasağıyla ilgili olarak, "Kaldırılmasını da hedefleyen bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NTV'de katıldığı bir canlı yayın programında cam filmi yasağına ilişkin açıklamada bulundu.

Özlü'nün açıklamaları şöyle:

Bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istiyorduk. Bu cam filmi zaten en başından beri yasaktı. Hiç serbest olmadı. Biz bakanlık olarak serbestlik getirmek istiyoruz. Geçen sene yaptığımız görüşmelerde bir konsensüs sağlamıştık.



Bunun uygulaması için de 1 yılki geçiş sürecinden sonra 26 Ekim 2018’de kaldırmak için konsensüs sağlamıştık. Fakat geçen sene meydana gelen bazı terör eylemlerinde emniyetten arkadaşlarımızın cam filminden kaynaklanan bir takım sıkıntıları olduğunu ifade ettiler.



Böyle bir endişe olunca “cam filmi yasağı kalsın” dediler. Uzun süre müzakere ettik. Biz kaldırılmasını istiyoruz.



En son, "bir terör saldırısı olur insanlar hayatını kaybeder bu da cam filminden kaynaklanır bu sorumluluğu üzerimize alamayız" diye düşündük. Bu yüzden geçen sene alınan kararı erteledik.



Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde cam filmi yasağı ile ilgili teknik bir çalışma yapıyoruz. Güvenlik risklerini bertaraf eden ancak kaldırılmasını da hedefleyen bir çalışma yapıyoruz.

ALTERNATİFLER NELER



İki yol var baştan. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkinci yol, güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan bir kriter tanımlayıp o kriter çerçevesinde cam filmi uygulamasının devam etmesi. Bu ikisinin arasında bir çalışma olacak.



Örneğin bir görüş var, ön tarafta yüzde 70 geçirgenlik. Olsun arkada serbest olsun diyen bir görüş var. Bunlar teknik düzeyde tartışılır.

Bunları Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz talimatları doğrultusunda devam edeceğiz.