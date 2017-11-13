Bugünkü YENİÇAĞ »

Cari işlemler açığı büyüyor

»
Cari işlemler açığı büyüyor
Cari işlemler açığı önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 934 milyon dolar artarak 4 milyar 527 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 4 milyar 527 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 934 milyon dolar artarak 4 milyar 527 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 267 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 406 milyon dolar artarak 6 milyar 666 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar yükselerek 1 milyar 73 milyon dolara ulaşması etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar artarak 2 milyar 686 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 150 milyon dolar artarak 990 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler 50 milyon dolar artarak 198 milyon dolara ulaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Cari işlemler açığı büyüyorCari işlemler açığı büyüyor"Türkiye'de seri iflaslar yaşanabilir""Türkiye'de seri iflaslar yaşanabilir"Burası köle pazarı mı?Burası köle pazarı mı?Yeni yılda vergi ve harçlara yüzde 14.47 zamYeni yılda vergi ve harçlara yüzde 14.47 zam40 milyon liralık vurgunu vatandaş önledi!40 milyon liralık vurgunu vatandaş önledi!"Ucuz etin acısı sonra çıkar""Ucuz etin acısı sonra çıkar"Kriz bitti! İlk sevkiyat yapıldıKriz bitti! İlk sevkiyat yapıldıTek kişinin açlık sınırı 2 bin liranın üzerinde!Tek kişinin açlık sınırı 2 bin liranın üzerinde!Dolar 10 ayın zirvesini gördüDolar 10 ayın zirvesini gördüBenzine yeni zam!Benzine yeni zam!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti